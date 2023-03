La candidata de Cs a l'Alcaldia de Barcelona diu que l'únic sondeig fiable és el que va fer el partit i que superarà els dos regidors que va assenyalar l'enquesta. | @EP

La candidata de Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Anna Grau , ha confiat en la seva pròpia "capacitat de mobilitzar el vot indecís" per superar els dos regidors que el sondeig realitzat pel seu partit va pronosticar com a resultat de les eleccions municipals de Barcelona .

Ho ha dit aquest diumenge en declaracions als mitjans després de participar en les activitats del Dia d'Andalusia que ha organitzat el Centre Cultural Federico García Lorca al parc de la Guineueta del districte barceloní de Nou Barris.

D'altra banda, ha mostrat la seva desconfiança cap a les enquestes en general i ha afegit que moltes de les publicades "van a la carta: hi ha enquestes de 'Salvar al Soldadat Trias', hi ha enquestes de 'Salvar al Soldadat Colau' , hi ha enquestes de 'Salvar el Soldat Maragall' .

Per a ella, l'únic sondeig fiable és el que va fer el seu partit , encara que es va fer quan ella encara no era candidata, i ha afirmat que prefereix invertir a la seva campanya electoral els diners que li costaria una altra enquesta.

Grau també ha subratllat que mai votaria l'actual alcaldessa de Barcelona, Ada Colau: “O Ada Colau o Anna Grau”.

Pel que fa a les paraules del conseller de Presidència d'Andalusia, Antonio Sanz , durant el Dia d'Andalusia a la capital catalana, en què ell ha recordat que el volum més gran d'andalusos que viuen fora d'Andalusia són a Catalunya, Grau ha assegurat que vol que es quedin per seguir ajudant “a fer Barcelona millor”.