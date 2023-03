Cuca Gamarra participa a la presentació de la candidatura a l'Alcaldia de Terol d'Emma Buj. | @EP

La secretària general del Partit Popular i portaveu al Congrés dels Diputats, Cuca Gamarra , ha demanat la dimissió de la ministra d'Igualtat, Irene Montero , per la llei del 'només sí que és sí' , "una cosa inadmissible en un país com el nostre”. També ha reclamat una comissió d'investigació per la trama de l'anomenat 'cas Mediador'.

Gamarra ha participat aquest diumenge en l'acte de presentació de la candidatura a l'Alcaldia de Terol de la popular Emma Buj , juntament amb el president del PP-Aragó, Jorge Azcón , així com altres càrrecs de la formació.

En la seva intervenció, Cuca Gamarra ha lamentat que el balanç de cada setmana d'activitat política està caracteritzat pels mateixos elements, "embolics, nyaps, desqualificacions i assenyalament", mentre els problemes de la gent "queden apartats i sense resoldre". Ha opinat que la política del Govern d'Espanya , liderat pel socialista Pedro Sánchez, "passa per una fase de descomposició i degeneració", i "no dona més de si".

La setmana que ve, ha explicat la secretària general del PP , "serà simbòlica perquè el 8 de març se celebra el Dia Internacional de la Dona, però no l'encarem de manera gratificant". En aquesta línia, ha criticat que quan Sánchez va arribar al Govern , Espanya ocupava el lloc cinc al rànquing de països amb més nivell de benestar per a les dones, "i anys després estem a la posició 14, fent passos enrere".

A més, ha manifestat que els espanyols senten "indignació i xafogor" davant fets com l'aplicació de la llei del 'només sí que és sí', "que no es rectifica ni es demanen disculpes pels seus efectes"; però també per la trama del 'cas Mediador', "que suposa la tornada de drogues i prostitució de dones" .

"Des del PP volem deixar clar que les coses poden ser d'una altra manera, perquè hi ha una actitud diferent davant del feminisme, tractant que sigui motiu d'unió i igualtat, una cosa compartida per tothom", ha ofert Cuca Gamarra, argumentant que quan s'entén "com un eslògan o una pancarta no se li dedica el temps necessari".

Ha emfatitzat que "ningú ha assumit responsabilitats" per la llei de 'només sí que és sí', tot i que els 'populars' van advertir dels possibles efectes de la seva aplicació. " Sánchez va voler seguir endavant, perquè per a ell era més important mantenir el suport d'una part del Govern que els efectes que pogués tenir a les víctimes d'agressions sexuals", ha sostingut.

"Els fets han demostrat el nostre advertiment, però fins ara no han fet absolutament res, sinó que se segueix aplicant un Codi Penal amb més beneficis per als agressors sexuals que l'anterior", ha asseverat Gamarra, xifrant en més de 720 els delinqüents sexuals beneficiats per la norma i en 74 els excarcerats.

Ha postil·lat: "El temps segueix passant i els agressors sexuals cometen delicte després dels quals s'acullen a un Codi Penal que Sánchez no ha volgut rectificar". La ministra d'Igualtat, Irene Montero , "segueix al càrrec una setmana més i això no s'hauria d'admetre en un país com el nostre".

Igualment, ha considerat inadmissible que Montero "segueixi asseguda al Consell de Ministres" , mentre s'oposa a corregir el Codi Penal perquè no beneficiï els agressors sexuals per sobre de les víctimes. "Les espanyoles no es mereixen aquesta dona com a ministra d'Igualtat", ha conclòs.

Així, ha demanat al president del Govern d'Espanya que Irene Montero "no se sent al Consell de Ministres" , perquè no ha demanat disculpes i s'oposarà a una reforma legislativa. "Això no es pot admetre", ha remarcat.

'CAS MEDIADOR'

D'altra banda, s'ha referit a la trama del 'cas Mediador', "que recorda les pàgines més fosques de la corrupció a Espanya, amb Roldán o els ERO d'Andalusia , perquè es parla de mossegades, drogues i mors prostituïdes".

És un cas que afecta el PSOE i el grup parlamentari socialista al Congrés dels Diputats, ia través d'ells --ha continuat-- posa en dubte "la imatge i la credibilitat" de les institucions espanyoles.

En aquest sentit, Cuca Gamarra ha reclamat una comissió d'investigació "per defensar l'honorabilitat de les institucions i de ser diputat a Espanya", perquè tots els fets que han sortit a la llum han passat a les dependències del Congrés, amb un diputat socialista com a suposat capitost.

"No entenem que el PSOE no doni suport a la investigació i tampoc ho facin els seus socis al Govern d'Espanya, ja que per davant de tot ha d'estar l'honorabilitat de les institucions", ha assenyalat la dirigent popular, reafegint que els socialistes no facin pública la identitat dels implicats. "A qui estan tapant?" , ha posat.

Ha celebrat que la jutge vulgui continuar investigant quins assumptes s'abordaven als sopars "i els espanyols tenen dret a saber qui eren ja rebre explicacions". Tot i això, ha postil·lat Gamarra, "encara que el PSOE ho vulgui tapar, tot se sabrà, que no els càpiga cap dubte".

LLEI DE PARITAT AL CONSELL DE MINISTRES

Així mateix, Gamarra s'ha referit a l'anunci realitzat aquest dissabte pel president del Govern d'Espanya, Pedro Sánchez, que el proper Consell de Ministres aprovarà un projecte de llei per a la representació paritària als centres de decisió que obligarà a complir aquesta quota per a la formació del propi Executiu.

"Molt càrrec de consciència té Sánchez per la llei de 'només sí que és sí' i la trama relacionada amb el 'Tito Berni' per recórrer al calaix de la propaganda i el màrqueting i imposar la paritat", ha expressat la secretària general del PP . "Què fem allà on som més del 50 % de dones? Marxem?", ha afegit.

En aquest sentit, Gamarra ha assenyalat com a exemple l'equip de govern de Saragossa , PP-Cs, liderat per Jorge Azcón, apuntant que les dones són majoria. "Aquesta mesura mereix una reflexió i recomano a Sánchez que més que regular la paritat al Consell de Ministres el redueixi, perquè ho paguem tots", ha anotat.

A més, ha ironitzat: "Li suggereixo una reducció garantint la paritat, perquè pot eliminar el mateix nombre de ministeris amb mals ministres que amb males ministres. Així que amb aquest criteri pot començar a reduir el govern, encara que li quedi poc temps".

D'altra banda, ha enunciat que en lloc d'exigir paritat als consells d'administració de les empreses, "seria bo que els donés suport i deixés d'assenyalar-los" , aportant seguretat jurídica perquè les companyies puguin continuar creixent a Espanya.

"De res val el seu anunci sobre paritat si la llei del 'només sí és sí' beneficia més de 720 agressors sexuals i permet excarcerar-ne el mateix i si aprova una llei trans que afecta les polítiques d'igualtat de les dones, o si el PSOE tapa i no investiga una trama de corrupció amb dones prostituïdes ”, ha subratllat Gamarra.

Ha reprovat que, a més, s'emmarca en un partit --PSOE-- que porta per bandera abolir la prostitució, "però tapa una trama amb dones prostituïdes perquè hi ha càrrecs de la seva formació". "No val proclamar-se el Govern més feminista de la història si les teves lleis són les que més mal han fet les dones espanyoles a la nostra història".