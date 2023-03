Rocío Monasterio participa en un acte de precampanya a Alcobendas. | @EP

La portaveu de Vox a l'Assemblea i candidata a la Presidència de la Comunitat, Rocío Monasterio , ha carregat contra el " masclista " president del Govern, Pedro Sánchez , per voler " humiliar les dones " i dir-los que arribaran a aconseguir ser polítiques o entrar a Consells d'Administració per la seva " ajuda ".

Per a Monestir, l'única “ bretxa ” que pateixen les dones és quan són mares i és allà on cal actuar, no a les empreses “amb plans d'igualtat” . Així ho ha assenyalat durant l'acte de precampanya de Vox 'Cuida el teu' a Alcobendas , on ha censurat que els que aniran "a la pancarteta del 8M" en comptes d'estar donant "seguretat a les dones" per caminar pels carrers el que estan fent "és deixar anar delinqüents".

A parer seu, el que les dones necessiten "és seguretat als carrers i que no deixin anar els delinqüents" , poder entrar "en un vestidor de dones" i no trobar-se a "homes trans" , poder competir en categories esportives sense que participin "homes trans" i que a les escoles els nens no siguin "adoctrinats en la ideologia de gènere i els mantres de l'odi".

A més, ha criticat "el germen terrible" del "feminisme radical" que entra a les famílies i als col·legis. Aquest feminisme, segons la seva opinió, "entra a enfrontar les dones contra els homes, a "trencar matrimonis" , a generar "odi" i "violència" així com a propiciar "frustració".