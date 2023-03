Joan Ignasi Elena ha agraït la feina de tots els dispositius, tant sanitaris com de seguretat, que han actuat a l'operatiu i que han atès les víctimes i els seus familiars. | @EP

El conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , ha lamentat la mort de tres menors aquest diumenge en un accident de trànsit a la TV-3022 a Perelló (Tarragona), pel qual també hi ha un ferit en estat crític: “És una tragèdia extraordinària" .

Ho ha dit en declaracions als periodistes al Perelló, amb l'alcalde de Camarles (Tarragona) --d'on són els morts i el ferit--, Ramon Brull , en què ha lamentat que les víctimes "anaven a veure un partit de futbol i han acabat d'aquesta manera” .

Elena s'ha mostrat "al costat de les famílies i del municipi de Camarles" , i ha dit textualment que l'accident suposa un impacte brutal per a tots els veïns i familiars.

El conseller ha agraït la feina de tots els dispositius, tant sanitaris com de seguretat, que han actuat a l'operatiu i que han atès les víctimes i els seus familiars.

L'alcalde de Camarles ha dit que “ha estat un cop duríssim” per al municipi, ja que és molt petit i tots els veïns es coneixen entre ells.

"Estic molt afectat i em costa parlar. Els conec des de petits i això és molt dur", ha apuntat.

Brulla ha explicat que demà mateix es reuniran tots els membres del govern municipal per decidir quines accions es prenen després del que ha passat: "Això s'ha de coordinar amb els col·legis i instituts per fer alguna cosa conjunta i veure com ho gestionem" .

LES CAUSES ESTAN SENT INVESTIGADES



Per causes que encara estan sent investigades pels Mossos d'Esquadra , el vehicle ha caigut per un barranc i s'ha incendiat : han mort els tres passatgers menors i el conductor ha quedat ferit crític i ha estat traslladat a l' Hospital Vall d' Hebron.

La incidència ha obligat a tallar la circulació de la via en tots dos sentits de la marxa, s'han activat sis patrulles dels Mossos, sis dotacions dels Bombers de la Generalitat i l'helicòpter medicalitzat i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM ).

Amb aquestes tres víctimes, ja són 24 les persones que han mort aquest any en un accident de trànsit a la xarxa interurbana de carreteres de Catalunya.