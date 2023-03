Mesa electoral / @EP

El Ministeri de l'Interior ha acordat "arrodonir l'import" i pujar de 65 a 70 euros les dietes per als ciutadans, elegits per sorteig públic, que formin a partir d'ara les meses electorals, amb l'objectiu de "facilitar" la gestió i la realització del pagament, ja que encara són "majoritaris" els que es fan en efectiu.

Les meses electorals estan formades per tres ciutadans --un president i dos vocals-- que són elegits per sorteig entre totes les persones censades menors de 65 anys i que sàpiguen llegir i escriure, excloent-ne els que siguin candidats a les eleccions que se celebren. I es trien dos suplents per cada membre de la taula.

Tal com publica aquest dilluns el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE), des del Ministeri que dirigeix Fernando Grande-Marlaska justifiquen que "es feia aconsellable" ajustar la quantitat i així consta en una nova ordre que substitueix l'última, promulgada al any 2019.

"Fins aquesta data les dietes dels membres de meses electorals s'actualitzaven en la mateixa mesura que les retribucions dels empleats públics, si bé aquest sistema dificultava considerablement la gestió dels pagaments, fonamentalment en els casos, encara majoritaris, en què s'emporten a terme en efectiu. Per tant, es feia aconsellable arrodonir l'import de la dieta per facilitar aquests pagaments", argumenta Interior.

NOMÉS PER ALS TITULARS

I explica que aquesta nova mesura s'empara en la necessitat d'”adaptar a la situació econòmica actual la compensació a percebre pels ciutadans per participar com a membres de taula”.

Poden rebre la dieta de 70 euros les persones designades pels càrrecs de president i vocals de taules. Només tindran aquest dret els qui tinguin la condició de titulars, i no els suplents, que "únicament" podran cobrar-la si els toca reemplaçar un titular.

A més, el dret a dieta per als integrants de taules "ho serà en el seu import íntegre, amb independència del temps de la jornada electoral que s'hagi exercit el càrrec", precisa.

El BOE assenyala que aquesta ordre s'aplicarà als processos electorals regulats a la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, ia les consultes populars per via de referèndum regulades a la Llei Orgànica 2/1980, de 18 de gener, que es celebrin d'aquí endavant.