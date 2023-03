Sánchez, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

L' Audiència Provincial de Múrcia ha condemnat l'expresident del Govern murcià Pedro Antonio Sánchez (PP) a 3 anys de presó, una multa de 3.600 euros i 17 anys i 3 mesos d'inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública com a autor de dos delictes de prevaricació (el primer d'ells continuat en concurs amb un de falsedat), en relació amb el projecte de l'auditori de Puerto Lumbreras quan era alcalde de la localitat .

De la mateixa manera, els tribunals han condemnat com a cooperadors necessaris dels delictes de prevaricació a què fos secretària accidental de l'ajuntament, i un arquitecte, a la pena d'inhabilitació especial per a càrrec o ocupació pública durant 15 anys i 6 mesos, la primera, i 16 anys i 6 mesos, el segon, segons han informat fonts del Tribunal Superior de Justícia de la Regió de Múrcia (TSJMU) en un comunicat.

Respecte al primer fet delictiu, el tribunal considera provat que Sánchez, quan era alcalde, sabedor de l'existència de subvencions a corporacions locals per al desenvolupament de determinades edificacions culturals, va encarregar a l'arquitecte acusat, "verbalment i sense cap expedient previ de contractació" un projecte per sol·licitar aquest ajut. I, posteriorment, aconseguida l'ajuda, convocar el concurs de projectes, “totalment condicionat que el guanyador fos l'arquitecte”.

Pel que fa al segon delicte de prevaricació, la Sala constata que una vegada concedida la subvenció, quan l'arquitecte detecta "que existia inviabilitat tècnica i econòmica en l'execució del projecte" ho comunica a l'alcalde i junts, amb la funcionària municipal, " van convenir la confecció d'un projecte modificat que permetés justificar davant de la Comunitat Autònoma la inversió de la subvenció i impedir-ne el reintegrament, encara que això suposés deixar l'obra inacabada".

Finalment, la sentència absol l'exregidor del delicte de frau a l'Administració pública de qui també venia acusat. "Els fets relatats anteriorment no encaixen en aquesta tipicitat, ja que l'aprovació del projecte modificat no tenia per objecte defraudar l'Ajuntament", assenyala la sentència.