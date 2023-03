Airam Porta @ep

Divendres passat el diari ' The Objective ' va publicar un article on vinculava l'actual tinent d'alcalde del municipi canari de Güímar , Airam Puerta, amb el cas mediador, publicant suposades fotogtafies seves a les festes vinculades amb la trama. Tot i això, i segons ha afirmat el tinent d'alcalde del municipi a 'Todo es Mentira', aquesta persona no és ell -assegura que es tracta d'un altre home que ja ha estat identificat per la policia-.

L'article on s'acusava Airam Puerta d'estar vinculat amb la trama ha estat escrit per Katy Garatt, que anteriorment havia treballat a la cadena COPE i Llibertat Digital/esRadio -amb Federico Jiménez Losantos , on va estar gairebé 14 anys-.

"M'han vilipendiat per una notícia que no ha estat contrastada" , ha assegurat Airam Puerta a Todo es Mentira , que ha acusat Katy Garatt de crear un article "sense cap rigor informatiu". "Hi ha gent que té molt de temps lliure per fer malbé la imatge d'una persona", ha sentenciat el polític, que és l'actual candidat del PSOE a l'alcaldia de Güímar.

En ser preguntat sobre si ell és la persona que apareix a la fotografia del sumari del 'Cas Mediador', Airam Puerta ha estat contundent: "S'ha accedit al sumari i se sap perfectament quina persona és. Està identificat i per tant jo no sóc més que un dany col·lateral possiblement pels meus enemics i que actualment s'està investigant per saber qui són”.

Puerta ha assegurat que des de la secretaria general del PSOE s'hi han posat en contacte per desmentir que hagi de ser expulsat - ja que no és la persona que apareix al sumari-. Per això, el tinent d'alcalde de Güímar ha deixat el cas a les mans dels seus advocats per "depurar responsabilitats".

La notícia sobre la suposada expulsió d'Airam Puerta del partit ha estat publicada per 'Okdiario' i 'The Objective'.