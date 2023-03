Arxiu - El portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López (i) i el seu homòleg a Unides Podem, Pablo Echenique (d), conversen al Congrés - Gustavo Valiente - Europa Press - Arxiu

El PSOE i Unides Podem, que comparteixen el Govern de coalició, es preparen per a una jornada de votacions al Congrés amb posicions diferents entre ells, ja que a la reforma de la llei del 'només sí que és sí' s'uneixen almenys tres punts més on les dues formacions mantenen discursos enfrontats.

El principal focus de conflicte de la jornada parlamentària d'aquest dimarts és el debat de presa en consideració de la proposició de llei del PSOE per reformar la Llei de Llibertat Sexual, la coneguda com a “Només Sí és Sí”.

Si no hi ha canvis d?última hora, el Ple del Congrés acceptarà tramitar la iniciativa socialista amb el vot a favor del PSOE i del PP i el vot en contra d'Unidas Podemos , incloent-hi el de la ministra d?Igualtat, Irene Montero. "La votació de la vergonya", la defineixen ja els 'morats'.

Però és que al mateix Ple es debatrà una proposició de llei del Parlament Balear sobre Arrendaments Urbans que obre la porta a posar límit al preu dels lloguers, cosa que divideix Unides Podem, que està a favor, i el PSOE.

DISCREPÀNCIES AMB L'AJUDA A Ucraïna, UNA ALTRA VEGADA



I a última hora de la tarda, també en sessió plenària, es discutirà una moció del PP per recolzar l'enviament de carros de combat a Ucraïna, condemnar la invasió russa, donar suport a les gestions de l'OTAN i donar suport al desplegament d'antimíssils espanyols a Estònia .

Es tracta d'una ajuda militar aprovada pel PSOE i que Unides Podem deplora, per la qual cosa tot apunta que, al debat, els socis del govern tornaran a defensar discursos diferents per tercera vegada al Ple. La votació, en tot cas, està prevista per dijous.

I fora del Ple del Congrés, la Comissió de Transports debatrà aquest dimarts una proposició de llei d'ERC i Bildu, aliats habituals de l'Executiu, i rebutjarà la privatització de les torres de control dels aeroports. Aquesta mesura anunciada pel Ministeri de la socialista Raquel Sánchez compta amb el rebuig d´Unidas Podemos, que s´alinearà amb els socis independentistes.