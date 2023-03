La ministra d'Igualtat, Irene Montero / @EP

L'alcalde de Villar de Cañas, José María Saiz , ha estat suspès de militància pel Partit Popular després de les paraules masclistes contra la ministra d'Igualtat, Irene Montero. Així ho ha fet saber el Partit Popular aquest dimarts al matí, després que el Comitè de Drets i Garanties de la formació prengués aquesta decisió.

Expliquen en nota de premsa que, seguint els terminis que indiquen els procediments d'aquest tipus i atenent les al·legacions presentades per aquest a l'expedient, s'acorda incoar procediment disciplinari a Saiz “pels fets relatius a les declaracions sobre una ministra del Govern d´Espanya".

Saiz va assegurar el mes de febrer passat que la ministra d'Igualtat, Irene Montero, "té la boca plena de nafres de xuclar-la al 'colletes'" , en el context d'una entrevista amb el periodista Javier Negre, de la qual se'n va fer ressò el seu compte de Twitter l'exsecretari general de Podemos Pablo Iglesias.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, va censurar les paraules de José María Saiz, assenyalant també al seu compte de Twitter que "Hi ha centenars de raons per censurar la trajectòria d'Irene Montero com a ministra, però no tot val en política. No n'acceptaré cap atac a la dignitat d'una dona sota les sigles del PP. Actuarem immediatament". Paraules que va compartir el president del PP regional, Paco Núñez, que va dir no compartir "ni les paraules, ni els termes, ni l'actitud" de l'alcalde.

Amb posterioritat, l'alcalde va demanar disculpes a les persones que s'haguessin pogut sentir ofeses i, especialment, a la ministra d'Igualtat, Irene Montero, per les paraules que va pronunciar. "Deuria haver criticat la seva, al meu entendre, nefasta gestió política, sense menyscabar la seva dignitat personal ", va apuntar el primer edil en un comunicat penjat al compte de Facebook de l'Ajuntament.

El Partit Popular va confirmar llavors l'obertura d'un expedient informatiu "immediat" i el Comitè de Garanties del PP va iniciar els treballs sobre l'expedient obert a l'alcalde de Villar de Cañas per confeccionar l'expedient i citació de l'interessat per a la fase d'interrogatori .

José María Saiz també ha estat, des del principi, la cara visible del PP regional a la defensa del Magatzem Temporal Centralitzat de residus nuclears (ATC) a la seva localitat.