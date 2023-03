La secretària d'Igualtat del PSOE, Andrea Fernández - Carlos Luján - Europa Press

Els dos socis del Govern, PSOE i Podem , han visibilitzat aquest dimarts al Congrés la seva divisió sobre la reforma de la Llei del 'només sí és sí' en un enfrontament en què els socialistes han retret els 'morats' els seus "perorates" i "hipèrboles" en la negociació d'aquesta modificació i aquests els han acusat de "traïció al feminisme".

La secretària d'Igualtat del PSOE, Andrea Fernández , encarregada de defensar a la tribuna la proposta socialista de reforma de la llei, ha presentat el seu partit com la formació que "assumeix la responsabilitat" de modificar aquesta norma, criticant que els seus socis de Govern no hagin fet “propostes per millorar la llei”. "Estem cansats de les seves perorates", ha assenyalat.

"Deixin la hipèrbole i parlin més de solucions, que és madur i seriós. Quan es tracten qüestions de tanta rellevància no importa amb qui, sinó per què", ha afegit durant la seva intervenció.

Per a Podem, l'actitud del principal partit al Govern és una "traïció al feminisme" i ha lamentat l'"aplaudiment de la vergonya" aconseguit pel PSOE aquest dimarts "aliant-se amb PP i Vox" per tirar endavant aquesta reforma "i tornar al Codi Penal de la Manada".

La diputada ha explicat que el seu grup està disposat "a admetre canvis" i en concret "a pujar les penes" encara que no vulguin "una llei punitivista", però ha aclarit que el que "no permetrà és que es tregui el consentiment del centre de la llei". I, en aquest sentit ha cridat les feministes a sortir aquest dimecres 8 de març al carrer per "cridar que només sí és sí". "Per dir-los alt i clar que som moltes més, que no els permetrem que ens prenguin els nostres drets", ha assenyalat.

ELS SOCIS DEL GOVERN CENSUREN AQUESTA DIVISIÓ



Aquest enfrontament públic dels dos socis del Govern no convenç els seus principals aliats al Parlament. Des d' ERC ha qualificat de "lamentable" i "poc progressista" que "dues ministres d'un mateix Govern no siguin capaços d'acordar" en aquesta matèria i ha criticat l'ús del moviment feminista per part del PSOE i Podem la vigília del Dia de la Dona.

La portaveu d'Igualtat del partit independentista, Pilar Vallugera , ha recordat que PSOE i Podem han tingut "tres mesos per entrar en raó" i els ha demanat que no tornin a fer servir termes com "sororitat", "aliança", "respecte" o "reconeixement" perquè, segons ell, "han trencat amb tot" després del que ha viscut amb aquesta norma.

Mentrestant, EH Bildu els ha cridat a la responsabilitat". "Dialoguin, negociïn, acordin, no debatin als mitjans, no es llancin acusacions, no usin les posicions de les forces de l'esquerra o el moviment feminista per atacar-se", els ha retret la diputada Bel Pozueta , segons la seva opinió, "amb aquesta actitud només guanya la dreta".

Per a PDeCAT ha estat la pròpia tensió dels socis la que ha "contribuït" a l'aprovació de lleis amb "efectes indesitjats". El seu representant, Genís Boadella , ha recordat que aquesta mateixa situació ha passat amb lleis com la de Benestar Animal o la d'Ocupació. La seva homòloga de Junts , Pilar Calvo , per la seva banda, ha criticat que el PSOE hagin intentat "fer creure que reformant la llei es tapona la ferida de les revisions" i que Podem hagi "insistit després de 700 revisions" que "aquesta és la millor de les lleis" i que les rebaixes són "només culpa de coixes que la interpreten malament". A més, ha rebutjat que tots dos socis juguin "a la confusió" que aquest debat és "per reformar" la llei i no "una presa en consideració" d'un text. "Deixem la batalla electoral", ha demanat.

UN ESDEVENIMENT "INÈDIT"



La situació dels socis del Govern ha centrat també la intervenció del PP . La portaveu parlamentària, Cuca Gamarra , ha assenyalat que és "la primera vegada que un Executiu se censura a si mateix" i ha explicat que el debat d'aquest dimarts no és una "correcció tècnica o una rectificació per uns efectes indesitjats" d'una llei , sinó que és "una esmena a la totalitat de Pedro Sánchez a la seva pròpia coalició".

Gamarra també ha retret al PSOE que aquest debat no tingui "res a veure" amb l'alarma social, el remordiment, la humilitat o la sensibilitat, sinó amb la "enfonsada demoscòpica" de Sánchez a les enquestes i ha ironitzat sobre la importància que el líder socialista dóna als informes de Tezanos, davant els dels organismes consultius que el van avisar d'una possible rebaixa de penes amb la Llei del 'només sí és sí'.

I davant d'aquest escenari, la dirigent popular ha insistit en la necessitat de la dimissió o el cessament de la ministra perquè, al seu parer, "no és admissible" que Irene Montero segueixi asseient-se al Consell de Ministres quan "ni tan sols amb el seu vot" busca reformar aquesta llei.

Les crítiques de Vox a l'Executiu s'han degut al fet que, segons ell, és el "el més nociu i perjudicial per a les dones". Segons la seva opinió, aquesta norma és la conseqüència de legislar "desitjant informes i advertiments", sota "una ideologia infecta" i amb "un Ministeri d'Igualtat fanàtic". Però, a més, la portaveu d'Igualtat de la formació, Carla Toscano, també ha fet "responsables" de les rebaixes i excarceracions que han suposat aquesta llei als grups que van votar a favor de la norma.

Toscano també ha ironitzat amb el fet que sigui el PSOE qui està buscant lluitar contra la violència sexual cuanod, segons ha assenyalat, “són el partit que més gasta en prostitutes”. "A veure si és per això que van rebaixar les penes", ha declarat la diputada. A més, ha retret al PP que jugui "a dues bandes" amb les "lleis de gènere" del Govern.

A FAVOR DE LA REFORMA



Amb el PP, també ha avançat el seu vot a favor de la reforma del PSOE el PNB . El seu portaveu en aquest debat, Mikel Legarda , ha explicat que la societat ha interpel·lat el Parlament a "reaccionar" davant les rebaixes de penes i considera que la proposta socialista "no canvia gens el concepte de consentiment", a més de mantenir el tipus únic de delicte dʻagressió. Per al diputat no es torna a un sistema patriarcal, ni hi ha més càrrega probatòria en les víctimes, com al·lega Podem.

Unió del Poble Navarro (UPN) també ha donat suport a la reforma, encara que el seu portaveu al Congrés, Carlos García Adanero , creu que el PSOE ha iniciat aquest tràmit "perquè socialment això ha estat un escàndol". El seu homòleg del Partit Regionalista de Cantàbria , José María Mazón , ha recordat que el seu partit "va criticar des del primer moment" la norma i no estava a favor d'unir l'abús i l'agressió en un únic tipus penal; mentre que la diputada de Coalició Canària Ana Oramas ha demanat perdó a les víctimes d'agressions sexuals i familiars per l'"immens error" que, segons ell, va ser aprovar aquesta llei que "no ha funcionat".

La portaveu d'Igualtat de Ciutadans , Sara Giménez , per la seva banda, s'ha mostrat partidària de la reforma i creu que la proposta socialista és "encertada" però "arriba tard". En aquest sentit, ha explicat que el grup advoca per una tramitació d'urgència d'aquest text.

Tot i això, BNG i CUP s'han mostrat contraris a la reforma. El diputat gallec Néstor Rego , creu que la proposta socialista és tornar al "model anterior" i usa "la violència com a agreujant". La diputada catalana de la CUP creu, a més, que aquesta reforma "no soluciona res" i veu un "despropòsit" que el debat arribi al 8M per "tapar" les reclamacions que realitza el moviment feminista aprofitant aquesta data.