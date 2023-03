Una dona, amb el gos, en un parc. Foto: Europa Press



El Congrés ha aprovat aquest dijous 16 de març definitivament la Llei de Benestar Animal i els Drets dels Animals en aprovar dos terços de les esmenes introduïdes pel Senat. La norma no inclourà els gossos de caça ni tampoc l'obligació que l'amo i el gos passin un examen d'aptitud de sociabilitat.

La Cambra ha ratificat 10 de les 15 esmenes introduïdes pel Senat amb què s'eliminen diversos articles, el capítol II complet, i mantindrà l'obligació de comptar amb programes de voluntariat i col·laboració de les entitats de protecció animal.

També ha ratificat l'esmena relativa a excloure d'entre les prohibicions generals perquè les persones sense llar puguin continuar tenint animals de companyia, encara que sigui de forma ambulant, per evitar que aquests siguin multats.

També quedarà prohibit, sense excepció, deixar un animal de companyia sense supervisió durant més de 3 dies consecutius i en el cas dels gossos aquest termini quedaria limitat a no més de 24 hores seguides.

Un altre dels canvis proposats pel Senat aprovats al Congrés és la supressió de l'obligació d'un test dels titulars juntament amb els seus gossos per valorar la seva aptitud per desenvolupar-se a l'àmbit social i una altra més perquè ja no sigui obligatori que les administracions públiques esterilitzaren i posessin un microxip identificatiu a cadascun dels gats que componguin una colònia felina.

També ha tirat endavant una altra esmena sobre la funció inspectora, de manera que el Ministeri ja no podrà excepcionalment adreçar-se a les comunitats autònomes perquè exerceixin la funció inspectora o bé comunicar al Ministeri fiscal quan tingui coneixement d'infraccions. Igualment, se suprimeix l'obligació que qualsevol ministeri que tingui coneixement d'una infracció sobre benestar animal posarà en coneixement de l'autoritat a què podrà sol·licitar-ne l'actuació.

Així mateix, es modificarà la disposició addicional cinquena perquè els qui tinguin animals d'espècies externes al Llistat Positiu d'Animals de Companyia tindran 6 mesos per comunicar la tinença a les autoritats competents i aquestes hauran d'adoptar les mesures pertinents de cara a la seva intervenció i posada a disposició de centres de protecció d?espècies silvestres, zoos o entitats de protecció animal. Igualment, la Cambra Baixa ha acordat eliminar la disposició addicional vuitena en reconèixer que la norma sí que pot comportar despesa.

Tot i això, el Congrés ha votat en contra de suprimir l'article 4 i el títol II complet (els articles 9 a 12) que contemplen la creació d'un sistema centralitzat de registres per a la protecció animal, que es manté. Tampoc elimina l'obligació que els plans de protecció civil prevegin mesures de protecció per als animals, com pretenia el Senat.

També han estat aprovades les esmenes al projecte de Llei de reforma del Codi Penal pel que fa al maltractament animal que van arribar del Senat.