Albert Rivera @ep

El fundador i expresident de Ciutadans (Cs) , Albert Rivera, s'ha mostrat "respectuós" amb la situació de la formació taronja després de la sortida del partit dels diputats de la Diputació d'Alacant Julia Parra i Javier Gutiérrez, que mantindran les seves competències a la corporació com a vicepresidenta primera i diputada de Cultura i diputat d'Infraestructures, respectivament. L'exlíder de la foramció taronja ha deixat clar que a ell no li agradava que li diguessin des de fora el que havia de fer i ara li semblaria "molt avantatgista" fer-ho ell quan el partit té "dificultats".

Així s'ha pronunciat aquest dijous l'exdirigent de Cs, després de ser preguntat pels mitjans de comunicació a Alacant, abans de participar a la trobada 'Diàlegs per al Desenvolupament', juntament amb l'exministre Alberto Ruiz-Gallardón.

Durant aquesta setmana, els dos representants de Cs a la Diputació d'Alacant, que formen part de l'equip de govern després d'un pacte entre la formació taronja i el PP, han abandonat el partit i han passat al grup de no adscrits. Dilluns va ser Javier Gutiérrez, responsable d'Infraestructures, que es va donar de baixa de la formació, i l'equip de govern va confirmar que mantindria les competències.

La cúpula de Cs va exigir al president de la Diputació, el popular Carlos Mazón, el cessament de Gutiérrez, a qui considera un "trànsfuga" i aquest dimecres va mantenir una reunió amb Parra per traslladar-li que trencarien el pacte de govern si no es produïa el cessament, de manera que Parra hauria d'abandonar les seves competències. Tot i això, aquest dijous la vicepresidenta de la Diputació ha anunciat que abandona Cs, a qui ha titllat de partit "a la deriva", i la corporació provincial també ha afirmat que mantindrà les seves competències.

Consultat per la situació del partit que va fundar, Rivera ha apuntat que es tracta d'un assumpte de política orgànica de la formació taronja i s'ha mostrat "respectuós". "Crec que un ha de ser liberal, jo ho sóc en conseqüència, de deixar fer els altres, de prendre decisions. Només els desitjo, òbviament, el millor als que he compartit trajecte i molts anys de feina, especialment a llocs com Alacant, on hem tingut grans resultats, o la Comunitat Valenciana”, ha subratllat.

L'expresident de Cs ha reiterat que des que va deixar la política va decidir no opinar-hi ni sobre el que va ser el seu partit. "He estat molt respectuós des que vaig sortir el primer dia de la política amb Cs i els seus dirigents i no ho deixaré de ser ara que tenen dificultats, em semblaria absurd fer-ho d'aquesta manera", ha recalcat.

"NO PORTAR-ME EN L'ÀMBIT ORGÀNIC"



"Crec que és més elegant i em sembla més assenyat i coherent, de manera que he fet de sortir del tot de la política, no ficar-me a l'àmbit orgànic", ha ressaltat. En la mateixa línia, ha afegit que a ell no li agradava que li diguessin "des de fora" el que havia de fer de forma orgànica, per la qual cosa li semblaria "molt avantatgista fer-ho ara".

"Vist com a ciutadà i com a consultor o empresari, el que és orgànic em queda molt lluny", ha insistit, alhora que ha destacat que els partits són "eines per servir societat, no al revés". "Són els partits i els seus dirigents els que han de prendre decisions", ha expressat Rivera.