El president de la Generalitat, Pere Aragonès , ha insistit que el 2023 "és l'any" en què acordar a Catalunya una proposta de referèndum per traslladar l'Estat i que, en les seves paraules, ha de demanar un suport amplíssim.

Així ho ha defensat en una entrevista al diari argentí 'Clarín' prèvia al seu viatge oficial per Amèrica Llatina --que ha inclòs Colòmbia i Uruguai, continua per Argentina i acabarà a Xile-- publicada aquest dimecres i recollida per Europa Press.

Aragonès ha sostingut que Catalunya serà un Estat independent i ha dit que ho aconseguirà mitjançant validació democràtica , i davant de les crítiques al seu plantejament ha replicat: "Quina és l'alternativa?".

Preguntat per les implicacions d'un Executiu estatal liderat pel PP, ha reiterat la seva aposta per la negociació, si bé ha valorat que seria molt més hostil, en les seves paraules: "Mantinem la nostra voluntat negociadora sigui qui sigui que sigui a la Moncloa ".

DATES I VIA UNILATERAL



Aragonès ha considerat que fixar un horitzó temporal en què assolir la independència "mai ha servit de gaire. Més importants són les condicions", ha reflexionat, i ha dit que les treballarà durant la legislatura.

I preguntat per la via unilateral, ha defensat que "la via més efectiva ha de ser una via reconeguda per totes les parts", si bé ha afegit que mentre l'Estat --en les seves paraules-- no renunciï a cap alternativa, el Govern tampoc ho farà.

Ha descrit la relació entre Catalunya i Espanya com "una relació de conflicte" i ha advocat per -en les seves paraules- transformar-la en una dinàmica de negociació.

"La meva proposta és un referèndum i Sánchez en algun moment, o el president que ho passi, haurà de posar una proposta sobre la taula", ha dit.