La ministra de Justícia, Pilar Llop, ha reconegut aquest dijous que la Llei del 'només sí que és sí' ha suposat "baixades molt importants de la penes" a agressors sexuals i ha defensat la reforma que el PSOE ha impulsat al Congrés i que , segons ha apuntat, compta amb el suport del seu departament.

Durant la compareixença davant la Comissió de Justícia de la Cambra baixa, per explicar les línies d'actuació del seu departament, la ministra ha explicat que la reforma socialista a aquesta norma és "una solució tècnica" que "no torna al model anterior" del Codi Penal com, durant la sessió de la comissió, ha denunciat Unides Podem.

La diputada 'estada' Marina Velarde, ha lamentat davant Llop que la iniciativa socialista de distingir entre agressió sexual i agressió sexual amb violència i intimidació "determinés quin tipus d'agressió és" depenent d'aquesta violència i, segons ell, "eliminant la centralització del consentiment" aconseguida amb la llei.

Però Llop ha diferit d'aquesta postura assenyalant que la proposta de reforma "no ha tocat el model de consentiment" que, segons ha indicat, queda "íntegre" i ha insistit que, el que s'hi ha inclòs, és una "solució tècnica per a que els delictes més greus siguin castigats amb penes més greus i que els delictes més greus no puguin tenir penes més lleus”.

La ministra ha explicat que el que està provocant la rebaixa de penes a agressors sexuals és la “desaparició de les penes intermèdies”. "Ho hem vist a les revisions" ha explicat, per indicar que en aquest procés "hi ha baixades molt importants de les penes".

"PARLEN AMB LES VÍCTIMES I DESPRÉS PODEM PARLAR NOSALTRES"

Segons ha indicat, l'objectiu del PSOE amb la seva proposta és "retribuir de manera adequada" les víctimes d'aquests delictes perquè, segons ha explicat, "una imposició de la pena retribueix adequadament estem buscant retribuir les víctimes i una pena proporcionada i adequada manera satisfer en la mesura del possible”. "Parlin amb les víctimes i amb els pares de les filles a qui han baixat les penes i després podem parlar nosaltres", ha assenyalat a Unides Podem.

En la seva resposta a les intervencions sobre aquest tema, Llop també ha demanat “ respecte ” a la seva persona. "Porto tota la meva vida dedicant-me a aquest tema. Vint-i-pics anys en el sistema judicial veient víctimes de delictes molt greus mirant-les als ulls. Demano respecte també per a mi", ha declarat.

El PP també s'ha referit a aquest tema durant la sessió de la comissió. Després de demanar la seva dimissió, el portaveu de Justícia dels populars, Luis Santamaría, li ha recordat que va ser el seu departament, segons les declaracions d'Igualtat, qui va fixar les penes que han "servit per revisar les penes" dels agressors sexuals. A més, li ha preguntat si continua semblant una bona llei.

Llop ha lamentat que "només es parli de determinades reformes" del Codi Penal com la d'aquesta norma i no sobre altres que s'han dut a terme durant la legislatura en tema de seguretat viària, sobre l'assetjament davant de les clíniques abortives, delictes de tracta en contextos de guerra o catàstrofe, ocultació de cadàver o sobre estafes i fraus. La titular de Justícia ha retret, a més a més, que en moltes d'aquestes reformes el PP hagi votat en contra.

De la mateixa manera, ha destacat que la Llei del 'només sí que és sí' suposa avenços en matèria de prevenció i atenció de les víctimes.