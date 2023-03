L'acord permetria que tots els edificis nous haurien de tenir plaques solars per al 2028. | @EP

La Generalitat està treballant en mesures "en la línia" marcada pel projecte aprovat dimarts pel Parlament Europeu sobre sostenibilitat als edificis, han explicat fonts de la Conselleria d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.

Aquestes fonts han assegurat que Europa ha marcat l'objectiu i que la Generalitat "ja té les mesures sobre la taula per assolir-lo".

En concret, el Govern té en marxa un acord per millorar l' eficiència energètica en edificis públics que actualitzarà l'aprovat per al 2018-22 i que “aposta per redoblar esforços ” perquè totes les cobertes d'edificis públics tinguin plaques solars .

Les mateixes fonts han recordat que la creació de l'Energètica (l'energètica pública de la Generalitat) té entre els objectius optimitzar les teulades d'immobles de titularitat pública.

El Govern també treballa en la millora del rendiment energètic dels edificis privats , encara que el reglament que els regeix és estatal.

La voluntat és que la certificació d'eficiència energètica deixi de ser " una foto estàtica i general " que es fa al moment de la compravenda o lloguer d'un habitatge.

"Es treballa per fer mecanismes més flexibles i que no calgui fer una gran reforma per poder tenir una millor certificació", de manera que es reflecteixi qualsevol canvi que pugui millorar l'eficiència energètica, han explicat.

PROJECTE EUROPEU



L' Eurocambra va adoptar un projecte perquè tots els edificis de nova construcció estiguin equipats amb tecnologies solars per al 2028 , quan sigui tècnicament adequat i econòmicament factible, mentre que els edificis residencials en procés de renovació important tenen fins al 2032.

Els edificis residencials haurien d'assolir almenys la classe de rendiment energètic E per al 2030 i D per al 2033, en una escala que va de l'A a la G (aquesta última, corresponent al 15% dels edificis amb pitjor rendiment del parc nacional d'un país membre).

Pel que fa als edificis públics i no residencials , hauran d'assolir les mateixes qualificacions per al 2027 i el 2030, respectivament.

La millora en el rendiment energètic, que pot prendre la forma de treballs d'aïllament o millora al sistema de calefacció, tindrà lloc quan es ven un edifici o se sotmet a una renovació important o, si es lloga, quan se signa un nou contracte .