La delegada del Govern a Catalunya ha considerat que les darreres polítiques públiques dutes a terme per l'alcaldessa, Ada Colau, ha provocat que ja no es construeixi obra nova a Barcelona. | @EP

La delegada del Govern a Catalunya i número dos a les eleccions municipals a Barcelona amb el PSC, Maria Eugènia Gay , s'ha mostrat favorable a la regulació dels preus del lloguer "però sempre amb previ estudi, prèvia anàlisi".

En una entrevista gravada en vídeo i publicada per 'El Periódico', ha explicat que la Llei d'Habitatge preveu que s'"estudiïn les zones on, efectivament, hi ha uns preus tensionats ".

Ha considerat que aquest previ estudi que proposa "sobretot ha faltat" a les últimes polítiques públiques dutes a terme per l'alcaldessa Ada Colau , a qui ha acusat d'haver pres mesures que han provocat, segons ella, que ja no es construeixi obra nova a Barcelona .

Sobre el projecte de les ' superilles ', ha explicat que la proposta del PSC és veure com "combinar i ser capaços d'equilibrar" l'aposta per les zones verdes i els carrers pacificats amb ordenar la mobilitat .

"La inversió de més de 1.100 milions d'euros per reformar les 'superilles' quan no es té resolt el problema de l'accés a l'habitatge em sembla una irresponsabilitat absoluta", ha subratllat.

Preguntada per si caldria destinar l'edifici on es troba la comissaria de la Policia Nacional situada a la Via Laietana de Barcelona, a un espai de memòria, Gay ha assenyalat que l'edifici està ocupat "per una policia democràtica molt ben valorada per la ciutat" .