La candidata de Cs a l'Alcaldia de Barcelona ha destacat que les famílies barcelonines es gasten "més de 50 milions d'euros a l'any en llibres" de text. | @EP

La candidata de Cs a l'Alcaldia de Barcelona, Anna Grau , ha promès que destinarà l'1,67% del pressupost de l'Ajuntament a finançar els llibres de text de Primària i Secundària perquè siguin gratuïts per a tots els alumnes si es converteix en alcaldessa després de les eleccions municipals de maig.

En declaracions als periodistes aquest diumenge a Barcelona, amb el líder de Cs a Catalunya, Carlos Carrizosa , i altres membres del partit, ha destacat que les famílies barcelonines es gasten "més de 50 milions d'euros a l'any en llibres" de text.

Ha afirmat que "és molts diners per a les famílies i és poc per a un Ajuntament que té un pressupost vertiginós i els gasta en partides marejantment inútils".

Ha explicat que aquest 1,67% del pressupost l'alliberaran de partides com "la de 26 milions euros perduts a les 21 'superilles'" i --ha dit textualment-- de la de 48,8 milions que Colau i Collboni es gasten en subvencions absurdes.

"Cs està liderant nacionalment les polítiques de conciliació , les polítiques d'ajudes a les famílies. Hi ha partits del 'bla bla bla', hi ha partits de la despesa irresponsable i hi ha partits que demanen destinar els recursos al que cal destinar-los", ha assenyalat .

Segons ella, aquests recursos s'han de destinar a àmbits com el transport, menjador escolar, extraescolars sense costos per a la família , deu punts menys a IRPF per a famílies amb dos fills i beca infantil per cobrir el 100% del cost de la guarderia “sense excuses".