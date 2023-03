El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona ha avisat que aquesta transformació no només és física, sinó que requerirà replantejar “els usos, activitats i la concepció de la Rambla i recuperar la idea central, que és la cultura de les flors, el mercat, els teatres i els artistes". | @EP

El candidat del PSC a l'Alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni , s'ha compromès a finalitzar les obres de “transformació” de la Rambla en el proper mandat si es converteix en alcalde després de les eleccions municipals.

A l'acte del PSC 'El futur de Ciutat Vella' aquest diumenge juntament amb el tinent d'alcalde de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle , ha apostat per fer-ho sota el lideratge i supervisió d'un "Comissionat específic".

Collboni vol convertir la Rambla de Barcelona en un nou eix cultural "perquè torni a ser el gran passeig de la cultura de la ciutat" i recuperar els incentius dels veïns perquè la tornin a visitar, ha defensat.

Ha avisat que aquesta transformació no només és física, sinó que requerirà replantejar "els usos, activitats i la concepció de la Rambla i recuperar la idea central, que és la cultura de les flors, el mercat, els teatres i els artistes".

PROMET UN "NOU PACTE A CIUTAT VELLA"



En paral·lel a la transformació de la Rambla, ha promès "tornar a fer un nou pacte a Ciutat Vella , com es va fer a finals dels anys 80, per reflotar, rellançar, dignificar" la zona.

Amb aquest objectiu, ha afirmat que s'estan fent "tres operacions, que no es poden explicar del tot, però que estan en marxa" per impulsar l'activitat econòmica a la Via Laietana i evitar que estigui únicament vinculada al turisme, convertint-la en un nou eix econòmic.

Per aconseguir-ho, ha animat els socialistes a guanyar als districtes de la ciutat, perquè, segons ell, el seu partit hauria "gestionat de manera diferent" fenòmens com els 'top manta' i els bicitaxi d'haver governat a Ciutat Vella els últims mandats .

"RECUPERAR LA SENSACIÓ DE SEGURETAT"



També ha situat entre els seus objectius “recuperar la sensació de seguretat, que s'ha de fer des de molts àmbits, com la intervenció social, la dinamització cultural i la política comercial i econòmica”.

Per tot això, ha considerat que Batlle és la persona més adequada per gestionar l'àmbit de la seguretat durant el mandat següent "perquè té la capacitat, l'experiència i el coneixement que necessita Ciutat Vella i Barcelona".

EL PSC NO POSA "LÍNIES VERMELLES I VERDES"



D'altra banda, ha afirmat que el PSC no posa "línies vermelles i verdes" altres formacions i que prioritza el benestar de la ciutadania, i ho ha exemplificat amb l'acord al Parlament amb el Govern per als Pressupostos del 2023.

Els ha demanat a l'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú, Ada Colau , i d'ERC, Ernest Maragall, "que parlin dels problemes de la gent, que deixin de fer la política dels polítics i que comencin a fer la política de la gent".

Concretament, a Colau li ha reclamat textualment més autoritat moral quan parli de pactes postelectorals: "Va ser investida amb els vots del senyor Valls. Hauria d'anar més tranquil·la fent segons quines declaracions".

"Jo ja em perdo. Només veig una cosa: que tots volen pactar amb nosaltres, que és una garantia per tenir un govern fort", ha afegit Collboni.

ALBERT BATLLE



Per part seva, Batlle ha defensat que garantir la seguretat a Ciutat Vella requereix "anar més enllà de la visió tradicional de les polítiques de seguretat".

Per a ell, garantir la seguretat "vol dir convivència, civisme, urbanisme, habitatge, comerç, col·laboració i implicació del sector econòmic i d'empresaris, i la lluita contra el delicte i la droga" .

També ha criticat "el menyspreu que des del govern municipal s'havia tingut per la policia , de la qual hi ha una visió totalment esbiaixada", i ha elogiat les polítiques de seguretat impulsades pels exalcaldes socialistes Pascual Maragall i Joan Clos .