El candidat del PP a l'Alcaldia de Barcelona ha assenyalat textualment que el candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, vol excloure'ls de possibles pactes postelectorals, ja que “ahir va demanar a Collboni i a Trias que no governin amb el PP”. | @EP

El candidat del PP a l'Alcaldia de Barcelona, Daniel Sirera , ha afirmat que "només un PP fort pot fer que Espanya torni a tenir presència a Catalunya , i això als independentistes els fa por".

Segons ell, "els independentistes volen aïllar la gent que creu a Barcelona, que creu a Catalunya i a Espanya i que poden veure al PP l'única força que freni aquests intents dels independentistes d'aconseguir que Catalunya sigui independent ", informa el partit aquest diumenge en un comunicat.

Ha assenyalat textualment que el candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall , vol excloure'ls de possibles pactes postelectorals, ja que "ahir va demanar a Collboni i a Trias que no governin amb el PP".

"ERC sap que un PP fort a l'Ajuntament de Barcelona pot posar en perill els seus intents de convertir Catalunya en una República independent ", ha afegit.

Li ha dit a Maragall que a Barcelona "no trobarà per part del PP ni un minut de flaquesa per defensar aquests principis i aquests valors que molts catalans" volen i que, segons ell, en aquests moments representa el PP.