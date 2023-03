El president de Vox, Santiago Abascal / @EP

El líder de Vox, Santiago Abascal , ha assegurat que té "la consciència tranquil·la" de cara a la moció de censura que es debatrà aquest dimarts 21 de març al Congrés dels Diputats, alhora que ha demanat al Partit Popular que escolti la intervenció del candidat proposat a la presidència del Govern, Ramón Tamames, i replantegi el seu vot, que ja han avançat 'els populars' que serà l'abstenció.

"Jo estic tranquil i, sobretot, no només tranquil d'ànim sinó amb la consciència tranquil·la perquè crec que estem fent el correcte. Crec que els espanyols estem patint el pitjor Govern en moltíssimes dècades, cadascú que en triï quantes. Per descomptat n'escullo moltíssimes. ", ha manifestat Abascal en una entrevista a Cadena Cope.

Segons la seva opinió, l' Executiu de coalició "ha llençat pel pendent de l'extremisme legislatiu" amb lleis com la del 'només sí que és sí', la llei de memòria democràtica "que vol enfrontar els espanyols" o la llei d'eutanàsia, " que conviden a la desesperança les persones que pitjor ho estan passant", ha citat.

Pel que fa a la moció, ha convidat el Partit Popular a replantejar el seu vot, que serà l'abstenció, després d'escoltar la intervenció a la Cambra Baixa. "Jo els demanaria que escoltin atentament la intervenció de demà i que es replantegin el vot que han anunciat, perquè no em sembla gaire moderat anunciar el sentit del vot abans d'escoltar una intervenció", ha lliscat.

Preguntat per si el discurs de Tamames serà el que es va conèixer a través d'una filtració, el líder de Vox ha apuntat que era un "esborrany" i que, per tant, hi haurà "diferències", alhora que ha reconegut que aquesta " accentuació" no li va agradar "a ningú" encara que "no hi ha malament que per bé no vingui", ha assenyalat.

Al fil, qüestionat per si Tamames va ser el primer candidat per presentar la moció o van sondejar algun altre nom, Abascal ha subratllat que la formació va estar barrejant "molts noms" i no només propers al Partit Popular, també al PSOE, si bé no ha revelat cap.

"Hem pensat en un grapat de persones. Amb algunes ja no s'ha contactat, amb altres s'ha reflexionat, però no hem rebut carbasses tla i com ho plantegen. Estem molt satisfets amb la candidatura del professor Tamames", ha indicat.