Casado compareixerà per videoconferència. Foto: Europa Press

L'expresident del Partit Popular , Pablo Casado , declara aquest dilluns 20 de març com a imputat per injúries, calúmnies i delicte d'odi per unes declaracions que va fer en un acte de la formació el 17 de desembre del 2021 passat.

Casado va assegurar que a Catalunya hi ha "professors amb instruccions per no deixar anar al bany nens si parlen castellà", mentre que també va preguntar si "es pot tolerar que hi hagi nens que per parlar castellà a l'esbarjo, els posessin pedres a la motxilla?"" i "es pot tolerar que als fills de la Guàrdia Civil i de la Policia Nacional se'ls assenyali a classe i es digui que aquests nens no poden estar integrats?".

Això va fer que la Generalitat es querellés contra el palentí, que compareixerà per videoconferència davant un jutjat de Barcelona. En primera instància, el govern de Catalunya ho va fer davant el Tribunal Suprem, que va arxivar la causa, però després que Casado deixés la política i perdés la condició d'aforat, va fer el mateix davant d'un jutjat ordinari de la ciutat.