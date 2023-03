Arxiu - L'expresident del PP, Pablo Casado, a l'última Junta Directiva Provincial del PP de la Corunya de 2021, on va realitzar les declaracions sobre el català a les escoles @ep

L'expresident del PP Pablo Casado ha admès aquest dilluns davant el jutge que no va contrastar les declaracions que va fer el desembre del 2021 sobre el català a les escoles perquè sortien als mitjans de comunicació, tot i que ha assegurat que "ho tornaria a fer".

Fonts presents a la Sala han explicat als mitjans que Casado ha declarat davant el jutge del Jutjat d'Instrucció 29 de Barcelona, que ho ha citat com a investigat per presumptes injúries en dir que a Catalunya els professors tenen instruccions de no deixar anar al bany els nens que parlen en castellà.

Així mateix, les mateixes fonts han explicat que l'expresident del PP ha declarat per videoconferència i ha respost només les preguntes del jutge i del seu advocat.

Durant la declaració, Casado ha explicat que les informacions sobre el català a l'escola "les va treure dels mitjans de comunicació i, com que la Generalitat no s'havia querellat contra ells, les donava per bones".

Casado va fer aquestes declaracions en un acte del PP a Galícia, i va dir: "¿Es pot tolerar que hi hagi professors amb instruccions per no deixar anar al bany nens perquè parlen en castellà? Es pot tolerar que hi hagi nens que, per parlar castellà a l'esbarjo, els fiquessin pedres a la motxilla?".