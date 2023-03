L'economista, Ramón Tamames / @EP

El Saló de Plens del Congrés acollirà aquest dimarts, 21 de març, el debat de la moció de censura signada pels 52 diputats de Vox que presenten com a candidat a la Presidència del Govern el veterà economista Ramón Tamames.

Es tracta de la sisena moció de censura des de la Constitució del 1978, la segona que presenta Vox aquesta legislatura i la primera de la història que va encapçalada per un candidat independent, sense vinculació orgànica amb el partit que li proposa. Això sí, Ramón Tamames, de 89 anys, és un candidat amb una llarga trajectòria política ja que va ser dirigent del PCE a la Transició, vicealcalde de Madrid amb el socialista Enrique Tierno Galván, fundador d'Esquerra Unida i després militant del CDS d'Adolfo Suárez.

Segons ha convocat la presidenta del Congrés, la socialista Meritxell Batet, el debat arrencarà dimarts a les nou del matí amb la intervenció d'Abascal per presentar el seu candidat i després el mateix Ramón Tamames, des dels escons de Vox per no haver de pujar les escales de la tribuna, defensarà el programa. Tots dos tenen temps il·limitat per als seus discurs.

A un o altre, o als dos, els podrà donar rèplica el Govern, que té opció a demanar la paraula en qualsevol moment de la sessió. Es dóna per fet que intervingui el president Pedro Sánchez, que ja ho va fer a la moció de Vox del 2020 i que ha dit prendre's molt seriosament la de Tamames, però també podrien sumar-se altres membres de l'Executiu. Podem va proposar que fossin les ministres, dues d'elles les màximes dirigents del partit morat, però Moncloa va indicar que les coses es coordinarien.

Després del debat entre els promotors de la moció de censura i el Govern es farà una pausa al Ple i després serà el torn dels grups parlamentaris, de menor a major representació, començant pel Grup Mixt i, d'entre els partits d'aquesta formació, la menys votada, que és Terol Existe. Cada grup parlamentari disposarà d'un primer torn de 30 minuts i 10 més per a la rèplica.

El portaveu d'ERC, Gabriel Rufián , va fracassar en el seu intent de promoure una plantada a Tamames i, en principi, tots els grups tenen intenció de fer ús de la paraula. Una altra cosa és que esgotin tot el temps de què disposen.

TAMAMES DECIDIRÀ COM CONTESTA

D'acord amb els usos parlamentaris, el candidat és qui donarà resposta als diferents partits i serà Tamames qui marqui el ritme i decideixi com respondrà als altres grups, un per un o tots al final.

Aquest dimarts a la tarda s'interromp la sessió i la resta de portaveus pendents intervindrà l'endemà. En tot cas, la participació dels quatre grans grups (Unides Podem, Vox, el PP i el PSOE) es calcula per dimecres, 22 de març.

Es manté el principi que el Govern podrà intervenir en qualsevol moment . En la moció de censura del 2020, el llavors vicepresident Pablo Iglesias va intervenir quan Pablo Casado va replicar Abascal, i és possible que el Govern de coalició repeteixi aquest esquema i permeti la intervenció de Yolanda Díaz, com a cap de cartell d'Unidas Podemos. A més, és previsible que al final torni a prendre la paraula el mateix Pedro Sánchez.

Conclòs el debat se celebrarà la votació, que serà pública i per crida, amb cada diputat posant-se dret des de l'escó per manifestar a viva veu el sentit del seu vot.

Per prosperar, la moció de censura exigeix demanar la majoria absoluta del Congrés (176 vots), un objectiu que sembla inabastable ateses les posicions expressades pels grups les últimes setmanes. El que sí que es preveu és que tingui menys vots en contra que la que va liderar Santiago Abascal, ja que aquesta vegada el PP ha decidit abstenir-se en lloc de votar No.

Així les coses, el president del Govern, Pedro Sánchez, podrà anar a les seves cites internacionals de la setmana que ve presumint d'haver derrotat una altra moció de censura en contra. En concret, té previst assistir a Brussel·les (Bèlgica) per participar en una reunió el Consell de la Unió Europea i viatjar a Santo Domingo (República Dominicana) per a la Cimera Iberoamericana.

LES CINC MOCIONS PRECEDENTS

De les cinc mocions de censura debatudes fins ara, totes van fracassar menys l'encapçalada per l'ara president del Govern Pedro Sánchez, i la de Tamames apunta també a la derrota.

La primera moció de censura de la democràcia va tenir lloc el 1980, quan el PSOE en va presentar una contra Adolfo Suárez encapçalada pel seu líder de llavors, Felipe González, que va aconseguir el suport de 152 diputats (socialistes, comunistes, andalucistes i tres representants del Grup Mixt ), davant el rebuig de 166 i l'abstenció de 21 més --en la sessió es van registrar 11 absències--. És a dir, el PSOE es va quedar a 24 vots d?aconseguir l?aprovació de la moció de censura.

La segona va arribar set anys després, el 1987, quan Aliança Popular va fer el mateix contra Felipe González . Aleshores el candidat va ser Antonio Hernández Mancha, que no era diputat com ara passa amb Tamames, i va obtenir el vot favorable de 66 diputats (Aliança Popular i Unió Valenciana), mentre que 195 van votar en contra (PSOE, Esquerra Unida i nacionalistes bascos) i 71 es van abstenir (representants de CDS i CiU, entre d'altres).

La tercera moció de censura va ser 20 anys més tarda i la va presentar Pablo Iglesias (Podem) contra Mariano Rajoy , celebrada el juny de 2017, també va ser rebutjada per 170 vots en contra (PP, Ciutadans, UPN, Fòrum Astúries i Coalició Canària), 82 a favor (Units Podem, ERC, Compromís i EH Bildu) i 97 abstencions (PSOE, PDeCAT, PNB i Nova Canàries).

La quarta va ser l'única que ha prosperat, la que va permetre a Sánchez accedir a La Moncloa el juny del 2018 en reunir 180 vots a favor (PSOE, Unides Podem, ERC, PDeCAT, PNB, Compromís, Bildu i Nova Canàries) 169 en contra (PP, Ciutadans, UPN i Fòrum Astúries) i una abstenció, la de Coalició Canària.

I l'última moció de censura i primera de la legislatura va ser que va impulsar Vox la tardor del 2020, en plena pandèmia de coronavirus, i amb Abascal de candidat . No va sumar cap suport, més enllà dels 52 diputats.

DEBAT 22 DIES DESPRÉS DE REGISTRAR-SE

Aquesta nova moció de censura de Vox es va registrar el 27 de febrer passat, però no va donar temps que fos admesa per la Mesa del Congrés fins al 7 de març. El text va ser remès al Govern i als portaveus dels grups parlamentaris perquè es donessin per assabentats i es va obrir un termini de dos dies per presentar possibles candidatures alternatives. Com estava previst, ningú no va fer aquest pas i, després del compliment d'aquesta formalitat, la presidenta del Congrés ja va poder posar data al debat.

En concret, aquesta sisena moció de censura de la democràcia es debatrà 22 dies després de registrar-se, dins dels terminis marcats a les mocions precedents i gairebé igual que la que va tenir com a candidat a Abascal, que es va substanciar 21 dies després de la seva presentació.

La més ràpida va ser la moció que va presentar Pedro Sánchez el maig del 2018, que va trigar una setmana escassa a arribar al Ple, i és que en aquella ocasió el PP va optar per precipitar la data convençut erròniament que, després d'aprovar els Pressupostos del Govern, la censura del PSOE estava destinada al fracàs.

Més temps es va prendre el PP de Mariano Rajoy i Ana Pastor amb la moció de censura de Pablo Iglesias, que es va registrar un 19 de maig i es va debatre el 13 de juny, gairebé un mes després. La iniciativa de Podem no tenia opcions de prosperar, ja que no li donava suport ni el PSOE, i el PP no va tenir pressa a debatre-la.