Un Ple del Parlament. Foto: Europa Press

El Ple del Parlament votarà dimecres 22 de març si convalida el decret llei del Govern per fer front a l'excepcionalitat per sequera a Catalunya, mentre segueixen les restriccions en l'ús de l'aigua davant de l'escassetat de pluges i els nivells baixos de les reserves. El decret llei conté "mesures extraordinàries i urgents" per garantir l'abastament de l'aigua, incrementa la penalització en cas d'incompliment de les normes d'aprofitament i preveu sancions per a ajuntaments que no hagin presentat els plans contra la sequera.

A l'últim Ple, el president Pere Aragonès va anunciar una cimera (encara sense data) sobre la sequera que afecta Catalunya des de fa més de dos anys, i que té les reserves d'aigua al 27% de la seva capacitat.

El ple d'aquesta setmana començarà dimarts amb set interpel·lacions sobre el model residencial (PSC), el suport a les famílies (Cs), les polítiques "per combatre el capacitisme" (CUP), l'acció institucional (Junts), el llibre de estil de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (Vox) i compromisos antifeixistes i antiracistes (ERC).

La sessió de control a Aragonès i als consellers serà dimecres al matí, amb temes sobre la taula com la polèmica participació del conseller Carles Campuzano en un acte de campanya del candidat republicà per Santa Coloma de Gramenet, Gabriel Rufián, o el decret de reestructuració dels Mossos d'Equadra que el Govern preveu aprovar aquest dimarts 21.

Aquest és, a més, l'últim ple abans que expiri el termini que es van donar el PSC i el Govern per "fer efectiu" el conveni d'execució de la B-40 a Sabadell, Terrassa i Castellar del Vallès al pacte de Pressupostos, un assumpte que també podria aparèixer a la sessió de control.

SESSIÓ DE CONTROL DESPRÉS DE LA GIRA LLATINOAMERICANA



Pere Aragonès s'enfrontarà a l'oposició després de la gira de 9 dies per Llatinoamèrica, en què s'ha reunit amb ministres, autoritats i representants de la societat civil d'aquests països.

Durant aquest viatge, Aragonès ha defensat l'acció exterior del Govern, que en el marc d'aquesta gira ha inaugurat una nova delegació a l'Argentina i ha anunciat l'obertura d'una altra a Colòmbia: “Si ens hem de posar a valorar l'acció exterior del Govern i de la presidència de la Generalitat només cal comparar els darrers 10 anys amb els dos últims anys”.

Així va respondre a les crítiques del secretari general de Junts, Jordi Turull, que va considerar que amb la seva agenda de reunions Aragonès "empeten les institucions" catalanes, en no haver-se reunit amb cap d'Estat en el marc d'aquest viatge.

El primer secretari del PSC i líder de l'oposició, Salvador Illa, va defensar que el president de la Generalitat dugui a terme viatges internacionals, però va admetre que el preocupaven informacions que havien transcendit sobre la gira: "Si alguna cosa no ho veig bé, ho diré amb mesura", va afegir.