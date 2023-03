El candidat de la moció de censura, el professor i economista Ramón Tamames durant el debat al Congrés. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

La primera jornada del debat de la moció de la censura de Vox liderada per l'economista Ramón Tamames ha finalitzat aquest dimarts prop de les 20.15 hores, després de més de deu hores de discursos ia falta de la resposta del candidat a les intervencions dels portaveus de els grups parlamentaris.

La sessió va arrencar a les nou del matí amb la intervenció del líder de Vox, Santiago Abascal, que va fer 45 minuts a presentar el candidat. Després va seguir una hora i mitja de dol entre Abascal i el president el Govern, Pedro Sánchez.

Quan Tamames va pujar a la tribuna ja havien transcorregut 2 hores i 40 minuts des de l'inici del debat, inclosa la pausa de poc més de deu minuts que va ordenar la presidenta del Congrés, Meritxell Batet, després de la picabaralla entre Abascal i Sánchez.

Tamames va dedicar uns 50 minuts a la primera intervenció, que va ser replicada, en primer lloc per Pedro Sánchez durant hora i mitja. Quan el president feia només 30 minuts, Tamames el va interrompre queixant-se des de l'escó que hagués anat amb un "totxo de 20 folis" escrits per endavant per respondre a coses que ell no havia dit.

Després, el veterà economista només va utilitzar 13 minuts per contestar-lo i, entre altres coses, reclamar que es reformi el Reglament del Congrés perquè ningú, ni tan sols el Govern, pugui eternitzar-se en els discursos.

La següent a prendre la paraula va ser la vicepresidenta segona i dona forta d'Unidas Podemos a l'Executiu, Yolanda Díaz, que va parlar durant poc més d'una hora ia la qual Tamames va despatxar en només minut i mig.

VA PARLAR MÉS TEMPS EL GOVERN QUE EL CANDIDAT



Després d'aquesta primera part, la sessió es va suspendre durant uns 40 minuts i es va reprendre amb la intervenció dels representants dels partits que integren el Grup Mixt (llevat dels exdiputats de Ciutadans Pablo Cambronero, i d'Unidas Podemos Meri Pita): Teruel Existe, Fòrum Astúries, el Partit Regionalista de Cantàbria, Navarra Suma, Coalició Canària i la CUP.

Com Tamames va renunciar a respondre individualment als grups, de manera que després del Mixt van pujar a la tribuna successivament Mertxe Aizpurua (EH Bildu), Aitor Esteban (PNB) i Inés Arrimadas (Ciutadans). Només la portaveu del partit taronja va consumir gairebé els 30 minuts de què disposava cada portaveu.

Tot seguit va arribar el torn dels membres del Grup Plural: Néstor Rego (BNG), Joan Baldoví (Compromís), Íñigo Errejón (Més País), Ferran Bel (PDeCAT) --el que menys temps va dedicar a la seva rèplica-- i Míriam Nogueres (Junts).

I després van intervenir Gabriel Rufián, d'Esquerra (ERC), que malgrat el seu intent de 'plantament' a Vox va acabar esgotant el torn; els tres representants d'Unidas Podemos Lucía Muñoz (Podem), Aina Vidal (En Comú) i Jose Luis Bueno (IU); i finalment el portaveu de Vox, Iván Espinosa dels Monteros.

Per aquest dimecres queden pendents els discursos del PP i del PSOE, amb els seus portaveus respectius Cuca Gamarra i Patxi López, i darrere seu l'esperada resposta del candidat, que no té temps limitat.

HI HAURÀ SEGON TORN DE TOTS ELS GRUPS



Però Tamames no tancarà el debat, sinó que els portaveus dels diferents grups tindran un segon torn de deu minuts cadascun. I fins i tot podria tornar a intervenir el Govern, així com replicar el candidat.

Després dels debats es procedirà a la votació, que serà pública i per crida, amb cada diputat anunciant a viva veu el vot, dret des de l'escó. Perquè la moció prosperi es necessita majoria absoluta, 176 vots, un llindar impossible per a Vox ateses les posicions fixades pels grups parlamentaris.