L?expresident Zapatero, en un acte públic. Foto: Europa Press

L'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero , ha lloat el paper d'Argentina en el seu camí a la democràcia, en la seva intervenció aquest dimarts al Fòrum Mundial de Drets Humans 2023 organitzat per la UNESCO a Buenos Aires.

"Els 40 anys de democràcia han deixat un llegat d'Argentina al món, el de la lluita pels Drets Humans com cap país ha procurat fer: memòria, restauració i justícia", ha expressat l'expresident a la reunió, que també ha comptat amb el Grup de Puebla, que aglutina exdirigents d'esquerra d'Amèrica Llatina, en què també han participat els expresidents de l'Equador, Rafael Correa, de Bolívia, Evo Morales, i de Colòmbia, Ernesto Samper.

Zapatero s'ha reafirmat que "un país sense memòria és un país sense dignitat", en referència als processos dictatorials llatinoamericans i com l'Argentina ha portat la seva transició, destacant que "les Àvies i Mares de la Plaça de Maig són patrimoni de la humanitat" per sempre”.

A la cloenda del fòrum ha estat també l'actual vicepresidenta de l'Argentina, Cristina Fernández Kirchner, que ha pogut sentir el suport de l'exmandatari espanyol. "Em va impactar que et volguessin matar. Em va impactar per Argentina i per tu que la violència política tornés a aquest país que tant va lluitar per una democràcia sense violència política", ha declarat.