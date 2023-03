La bancada del PSOE aplaudeix el president del Govern, Pedro Sánchez / @EP

El Ple del Congrés ha rebutjat aquest dimecres la moció de censura presentada per Vox amb l'economista independent Ramón Tamames com a candidat a president del Govern. Després de dia i mig de debats, la iniciativa no ha sumat cap suport i només ha aconseguit l'abstenció del PP, que a la primera moció de Santiago Abascal va votar en contra.

Per prosperar, la moció de censura de Tamames i Vox necessitava el suport de la majoria absoluta del Congrés (176 vots), però ha quedat molt lluny, en 53 vots.

A la votació, que ha estat pública i per crida, amb els diputats posant-se dret i anunciant el seu vot a viva veu, la moció de censura ha aconseguit 52 vots a favor, els del partit que la va impulsar, més l'exdiputat de Ciutadans Pablo Cambronero, que es va passar al Grup Mixt després de la crisi interna de la primavera del 2021.

Però han perdut davant dels 201 diputats en contra, procedents del PSOE, Unides Podem, ERC, Ciutadans, PNB, Bildu, Junts, PDeCAT, Més País, Compromís, CC, CUP, BNG, PRC i Teruel Existe, així com l'exdiputada de Podem Meri Pita, que es va passar al Grup Mixt.

Són les mateixes posicions que van mantenir aquests partits en la moció de censura que va encapçalar Santiago Abascal el 2020, però aquesta vegada hi ha hagut més abstencions, un total de 91 , procedents del PP i dels seus aliats de Fòrum i Navarra Suma.

Aquest dimecres no han votat els diputats d'Unidas Podemos Marisa Saavedra i Roberto Uriarte, i la parlamentària de Bildu Isabel Pozueta, que estaven absents i tampoc no s'han acollit al vot telemàtic.

Amb aquest resultat, el president del Govern, Pedro Sánchez, podrà anar a les cites internacionals d'aquesta setmana presumint d'haver derrotat una altra moció de censura en contra. En concret, té previst assistir a Brussel·les (Bèlgica) per participar en una reunió el Consell de la Unió Europea i viatjar a Santo Domingo (República Dominicana) per a la Cimera Iberoamericana.

La d'aquesta setmana ha estat la sisena moció de censura des de la Constitució del 1978 , la segona que presenta Vox aquesta legislatura i la primera de la història que va encapçalada per un candidat independent, sense vinculació orgànica amb el partit que li proposa. Això sí, Ramón Tamames, de 89 anys, és un candidat amb una llarga trajectòria política ja que va ser dirigent del PCE a la Transició, vicealcalde de Madrid amb el socialista Enrique Tierno Galván, fundador d'Esquerra Unida i després militant del CDS d'Adolfo Suárez.

LES CINC MOCIONS PRECEDENTS

De les cinc mocions de censura debatudes fins ara, totes van fracassar menys l'encapçalada per l'ara president del Govern Pedro Sánchez, i la de Tamames apunta també a la derrota.

La primera moció de censura de la democràcia va tenir lloc el 1980, quan el PSOE en va presentar una contra Adolfo Suárez encapçalada pel seu líder de llavors, Felipe González, que va aconseguir el suport de 152 diputats (socialistes, comunistes, andalucistes i tres representants del Grup Mixt ), davant el rebuig de 166 i l'abstenció de 21 més --en la sessió es van registrar 11 absències--. És a dir, el PSOE es va quedar a 24 vots d'aconseguir l'aprovació de la moció de censura.

La segona va arribar set anys després, el 1987, quan Alianza Popular va fer el mateix contra Felipe González. Aleshores el candidat va ser Antonio Hernández Mancha, que no era diputat com ara passa amb Tamames, i va obtenir el vot favorable de 66 diputats (Aliança Popular i Unió Valenciana), mentre que 195 van votar en contra (PSOE, Esquerra Unida i nacionalistes bascos) i 71 es van abstenir (representants de CDS i CiU, entre d'altres).

La tercera moció de censura va ser 20 anys més tarda i la va presentar Pablo Iglesias (Podem) contra Mariano Rajoy, celebrada el juny del 2017, també va ser rebutjada per 170 vots en contra (PP, Ciutadans, UPN, Fòrum Astúries i Coalició Canària), 82 a favor (Units Podem, ERC, Compromís i EH Bildu) i 97 abstencions (PSOE, PDeCAT, PNB i Nova Canàries).

La quarta va ser l'única que ha prosperat, la que va permetre a Sánchez accedir a La Moncloa el juny del 2018 en reunir 180 vots a favor (PSOE, Unides Podem, ERC, PDeCAT, PNB, Compromís, Bildu i Nova Canàries) 169 en contra (PP, Ciutadans, UPN i Fòrum Astúries) i una abstenció, la de Coalició Canària.

I la darrera moció de censura i primera de la legislatura va ser que va impulsar Vox la tardor del 2020, en plena pandèmia de coronavirus, i amb Abascal de candidat. Com la d'aquesta setmana, no va sumar cap suport, més enllà dels 52 diputats