El Ple del Parlament ha avalat aquest dimecres 22 de març el decret llei del Govern per fer front a la situació d'excepcionalitat per sequera a Catalunya, amb l'abstenció de PSC-Units, Junts, comuns i CUP i els vots negatius de Vox, PP i Ciutadans.

El decret ha quedat convalidat, en obtenir més vots a favor que en contra, però el ple ha aprovat tramitar-lo a la Cambra catalana com a projecte de llei per poder introduir canvis al text, amb el vot en contra d'ERC.

Teresa Jordà, consellera d'Acció Climàtica, Agricultura i Agenda Rural, ha assegurat que aquest decret és una "caixa d'eines" davant la sequera que afecta Catalunya des de fa més de dos anys i els baixos nivells de les reserves d'aigua, que actualment són del 27%.

Així, ha defensat que és "més necessari que mai assegurar l'abastament d'aigua i actives les palanques necessàries" per maximitzar els recursos hídrics, a més d'assegurar les inversions previstes per a aquest any.

El decret llei, que el Govern va aprovar el 28 de febrer, conté "mesures extraordinàries i urgents" per garantir el proveïment de l'aigua, incrementa la penalització en cas d'incompliment de les normes d'aprofitament i preveu sancions per a ajuntaments que no hagin presentat els plans contra la sequera.

Jordà ha puntualitzat que la "vocació" del decret no és sancionar cap municipi, i s'ha obert a modificar el decret en el marc de la cimera sobre la sequera el proper 31 de març.

"Vull demanar disculpes si és que no n'hem parlat prou" de la manera d'afrontar la sequera, ha afegit.