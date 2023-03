Sáez, en una imatge del fitxer. Foto: Europa Press

La vocal progressista del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) Concepción Sáez ha presentat la dimissió al president interí de l'òrgan, Rafael Mozo, davant la "insostenible" situació que es viu, segons ha avançat eldiario.es.

Sáez va fer arribar la seva decisió a Mozo a través d'una carta, però el president interí encara no l'hauria acceptada. D'acord amb el CGPJ, està considerant l'acceptació de la renúncia, tal com estableix l'article 582.1 de la Llei orgànica del poder judicial, que no es produirà abans del Ple del proper dia 30 de març.

A la seva carta, Sáez apunta a la "degradació" del CGPJ com a motiu, tant per la seva situació d'interinitat (fa més de 4 anys que està caducat) com per la "incapacitat" de prendre les decisions que li competeixen. De fet, el Consell s'havia d'haver renovat el 4 de desembre del 2018, quan va expirar el mandat de cinc anys dels seus 20 vocals, però la incapacitat del PP i del PSOE per arribar a un acord ho ha impedit, després de diversos intents, l'últim l'octubre passat.

L'actual CGPJ es va conformar el 4 de desembre del 2013 amb 20 vocals que actualment són 18 perquè en aquests 9 anys un d'ells, Rafael Fernández Valverde, s'ha jubilat, i una altra, Victoria Cinto, va morir. A això se suma la dimissió de Carlos Lesmes com a president del Consell i del Tribunal Suprem (TS) el 9 d'octubre passat, precisament per forçar la renovació.

Si acceptés la renúncia de Sáez, quedarien ja només 17 vocals, si bé la situació podria empitjorar, ja que Mozo es jubilarà l'estiu que ve, cosa que a més de seguir reduint el nombre de vocals provocarà una nova successió interna.