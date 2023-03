La presidenta de la Comunitat de Madrid. Foto: Europa Press

La presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha traslladat Vox, durant el Ple de l'Assemblea, que és millor que a partir d'aquest dijous 23 de març "cadascun segueixi el seu camí" perquè, encara que en "moltes ocasions " s'han entès, "la deriva" que ha pres aquest partit a ella no l'arrossegarà.

"Jo tinc el màxim respecte a la seva formació política, i l'he tingut com ningú en aquesta Cambra durant els darrers quatre anys, en els moments més difícils fins i tot quan la hipocresia de l'esquerra, i no diguem de la ultraesquerra, intentava que ni tan sols vostès tinguessin legitimitat per estar a les institucions", li ha deixat anar a la portaveu de Vox, Rocío Monasterio.

La líder de Vox va confirmar prèviament que no votarà a favor de la deducció fiscal per a inversors estrangers del Govern regional perquè beneficia "els que vénen de fora" i no els que s'han quedat a Madrid "aguantant el Govern de Sánchez".

Tot i l'intercanvi dialèctic, Monestir va reivindicar la "bona disposició" que han tingut durant aquesta legislatura. "Hem aprovat 20 lleis que han portat vostès a aquesta Cambra", va defensar, alhora que va retreure al PP que ells s'hagin "unit a l'esquerra" i hagin tombat 34 de les iniciatives que han portat a la Cambra regional.

Ayuso ha sostingut que és "molt difícil, pràcticament impossible", entendre's amb Vox perquè no comprenen "que la vida són matisos, contrastos, diferents punts de vista" i perquè, encara que a vegades parteixen de la raó, "la perden sempre pel camí amb les seves formes i amb la seva pretesa superioritat moral” amb un partit “que els ha ensenyat tot”.

"No he vist ni una sola proposta de Vox que sigui original, només s'han dedicat a esperar asseguts que el PP en alguna s'equivoqués o es quedés curt per ser 'I nosaltres més'. No han aportat res fins ara però ja quan han decidit que l'enemic sóc jo, per tant ho paga Madrid, ja els dic: cadascú millor pel seu compte", ha manifestat a continuació.

Ayuso ha tret pit que des que és presidenta ha aprovat "21 deduccions fiscals i cada madrileny s'ha estalviat 6.700 euros a l'any". "No ha calgut que vostè ajudés perquè el recordo amb els vots que té el PP tenim més que tota l'esquerra junta. No hem deixat de treballar-hi", ha llançat.