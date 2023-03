El president del PP, Alberto Núñez Feijóo @ep

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo , ha justificat la seva absència del debat de la moció de censura de Vox assegurant que no es prestarà a "aquest tipus de jocs" i "esperpents polítics" que "desprestigien" les institucions. Dit això, ha censurat la "política infantil i populista" que, al seu parer, s'ha visualitzat aquesta setmana al Ple del Congrés durant l'"esperpent polític" de la moció, que presentava l'economista Ramón Tamames com a candidat.

"Jo ofereixo una Espanya normal i una política per a adults", ha proclamat en una compareixença davant dels mitjans a Brussel·les, després d'assistir a la reunió del Partit Popular Europeu (PPE), prèvia al Consell Europeu. Després de veure's ahir a la nit amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyen, el cap de l'oposició també ha tingut trobades amb el president de Letònia, Arturs Krisjani , i el president de les Republicains, Éric Ciotti, entre d'altres.

Feijóo considera que a l'"espectacle" de la moció ha quedat "clar" que hi ha "dues visions diferents de la política" i ha admès que en la seva visita a Brussel·les els seus "col·legues" del PPE li han preguntat "en què consistia aquest assumpte ". "És un espectacle impropi viscut al Congrés", ha subratllat, per afegir que així ho he explicat als dirigents del PPE que li han preguntat.

DIU QUE DÍAZ L'HA UTILITZAT PER "APROPIAR-SE" DE PODEM



Feijóo ha justificat la seva absència assegurant que no es prestarà a "aquest tipus de jocs" que "desprestigia" les institucions. "No comparteixo aquesta manera de fer política i, per tant, m'he abstret d'aquest esperpent que hem viscut al nostre país i m'he dedicat a reforçar l'alternativa, a reconstruir la imatge internacional d'Espanya ia fer una política que és la que es mereix Espanya", ha asseverat.

El líder del PP ha retreu al president del Govern que aprofités la seva intervenció per donar un "macro míting" i que la seva vicepresidenta Yolanda Díaz l'hagi utilitzat per "apropiar-se" de Podem.

Després de subratllar que la veritable moció de censura serà a les eleccions del 28 de maig, ha assegurat que la majoria dels espanyols considera que aquesta moció ha estat una "pèrdua de temps" per insuflar aire a Sánchez.

"És veritat que com estava previst, el senyor Sánchez ha guanyat una altra votació parlamentària, però nosaltres esperem derrotar-lo a les urnes", ha manifestat, per insistir que ell "seguirà fent política per a adults".

En aquest punt, ha dit que ell ofereix "una Espanya normal i una política per a adults" i ha rebutjat la "política infantil i populista" que, segons ell, s'ha visualitzat en la moció, amb un "espectacle impropi i improductiu" .

"ESPANYA MEReix PASSAR PÀGINA"



Segons Feijóo, "en aquest simulacre" de moció han vist que l'"aferrament al càrrec" és l'"única cola de la coalició de Govern trencada". I el PP, ha prosseguit, no es prestarà a "apuntalar el Govern" ni a fer "seguidisme" de partits com Vox sinó que segueix el seu propi "camí" i "agenda".

"Espanya mereix girar full i ràpid d'aquests quatre anys de frivolitat i populisme, barrejat amb l'independentisme, i tornar a la política seriosa", ha postil·lat, per recalcar que ell "no vendrà als espanyols una arcàdia feliç" perquè això "ja hi ha el populisme actual" que hi ha al Govern i en alguns partits de l'oposició.

El líder del PP considera que "no és moment de trinxeres, de murs ni de blocs, sinó de ponts i de sortir de l'estancament, la crisi institucional i social" que travessa Espanya. "No farem l'onada al Govern ni farem seguidisme d'un dels partits de l'oposició", ha manifestat, per defensar la seva postura de "centralitat".