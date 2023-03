El Jutjat d'Instrucció 17 de Barcelona ha citat com a investigats l'exconseller de Salut Josep Maria Argimon per suposadament endarrerir la vacunació contra el coronavirus a policies i guàrdies civils destinats a Catalunya quan era secretari de Salut Pública a la Conselleria que aleshores dirigia Alba Vergés.

L'exconseller Josep Maria Argimon, nou director d'Infraestructures Científiques del BBRC de la Fundació Pasqual Maragall @ep

En un escrit emès aquest divendres, han explicat que també han citat com a testimonis l'exsecretari general de Salut Marc Ramentol; al tinent coronel de la Guàrdia Civil responsable de la vacunació de Catalunya, Esteban Gómez, i al coordinador i responsable del procés de vacunació de la Policia Nacional, Daniel Rapado, “per saber com ia través de quina persona es va rebre la comunicació de paralitzar la vacunació".

En relació a la decisió de prendre declaració com a testimoni a l'exconsellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, s'ha denegat ja que "no resulta necessària ja que fins ara no se li ha atribuït per ningú cap participació en la presa de decisió qüestionada ".

A l'escrit també sol·licita el sobreseïment i l'arxiu de la causa per a la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas; l'exdirector del Servei Català de Salut (CatSalut), Adrià Comella; l'exdirectora de l'àrea d'organitzacions i professionals del CatSalut, Sara Manjón, i l'exdirector de Serveis de la Conselleria de Salut, Xavier Rodríguez, com a investigats.

FETS



El desembre del 2021, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va sentenciar que el pla de vacunació de la Generalitat va ser "discriminatori" per als efectius de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya.

Amb aquesta decisió, el tribunal estimava el recurs que van presentar l'Associació de la Guàrdia Civil, Justícia Civil (Jucil) i Justícia Policial (Jupol) contra la Conselleria de Salut i ordenava a la Generalitat continuar la vacunació a policies i guàrdies civils “en igualtat condicions amb altres funcionaris d'activitats essencials.

El mateix jutjat que ara cita Argimon ja va trucar a declarar com a investigats per possible discriminació en el procés de vacunació els llavors alts càrrecs de Salut Carmen Cabezas --va ser subdirectora general de Promoció de la Salut i ara és secretària de Salut Pública-- , Sara Manjón --exdirectora de l'àrea d'Organitzacions i Professionals del Servei Català de Salut--, Xavier Rodríguez Guasch --que era director de Serveis del departament de Salut-- i Adrià Comella, director del Servei Català de Salut (CatSalut ).

Abans, el TSJC havia descartat una querella contra l'exconsellera Alba Vergés al no trobar-hi indicis, i va acordar enviar el cas als tribunals ordinaris perquè investiguessin quines autoritats "van poder incomplir el deure d'actuar" segons les normes sanitàries.

JUPOL



En un comunicat després de conèixer-se la investigació a Argimon, Jupol ha valorat que aquesta decisió del jutge "no fa res més que confirmar la injustícia patida per milers d'agents de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil a Catalunya i torna a posar de manifest el tracte discriminatori que reben les forces i els cossos de seguretat de l'Estat per part de la Generalitat".

El sindicat de Policia ha mostrat la seva satisfacció per la decisió i ha reclamat depurar responsabilitats i “que desapareguin les desigualtats i la discriminació” contra aquests agents.