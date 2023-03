L'exsecretari general dels socialistes bascos i president de l'associació 'L'Espanya que reuneix', Nicolás Redondo / @EP

Uns 140 socialistes de tot arreu d'Espanya es reuniran dissabte que ve a Madrid, convocats pel col·lectiu 'Fernando de los Ríos. El que ens uneix', per tal de recordar els socialistes morts caiguts en l'oblit i que han estat fonamentals per a la història d'Espanya i també per reivindicar els valors que van guiar el "millor PSOE".

La reunió, a la qual acudiran socialistes i simpatitzants, inclosos familiars d'alguns morts, serà un dinar en un restaurant madrileny i durant el mateix, l'exdirigent del PSE, Nicolás Redondo Terreros, pronunciarà unes paraules per als assistents.

Les fonts consultades asseguren que la trobada no va contra ningú, sinó que només pretén potenciar i reafirmar els valors de la concòrdia i el diàleg que van caracteritzar el "millor PSOE" durant la Transició i que consideren fonamentals per afrontar els problemes del futur.

De moment, són 140 els socialistes i simpatitzants que s'han inscrit per acudir a la trobada, encara que la llista encara no està tancada. Entre ells figuren exministres dels governs de Felipe González com l?extitular d?Interior José Luis Corcuera, l?exministre de Sanitat Julián García Valverde ol?exfiscal general de l?Estat Eligio Hernández.

El col·lectiu 'Fernando de los Ríos. El que ens uneix' es va fundar entre finals de novembre i principis de desembre del passat exercici i el seu objectiu és organitzar conferències destinades a reflexionar sobre temes d'actualitat. Es van anomenar així, segons asseguren, en honor a l'ideòleg del socialisme liberal, que és considerat una de les figures més importants del pensament socialista a Espanya i per entendre que és precursor de la socialdemocràcia moderna.