El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha anunciat aquest dimecres a la nit que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, es reunirà la setmana que ve amb el president de la Xina, Xi Jinping , durant una visita d'Estat que farà al país els dies 30 i 31 de març.

El president Xi Jinping rep el president xinès Xi Jinping al Palau de la Moncloa a Madrid, Espanya. 28 de novembre del 2018.

El ministre ha confirmat que el president ha rebut la invitació de Xi Jinping i ha posat en valor la visita oficial, a més del "pes indubtable" del president espanyol "al món". "La Xina té un paper clau en la seva possible mediació a la guerra d'Ucraïna" , ha recordat. Bolaños ha explicat que Sánchez acudirà a la Xina amb motiu de la propera presidència espanyola a la Unió Europea el segon semestre de l'any i ha destacat que serà una visita també important "des del punt de vista econòmic i comercial", perquè el president es reunirà al Fòrum Àsia-Pacífic amb altres mandataris i empreses espanyoles "que tenen inversions a la Xina".

Aquesta visita es produirà uns dies després de la visita que va realitzar el president xinès a Moscou , on va mantenir una trobada amb el màxim mandatari rus, Vladimir Putin, i en què Xi va insistir a oferir-se com a mediador en el conflicte bèl·lic i va signar a més dues declaracions conjuntes en matèria econòmica i estratègica.

Precisament, Sánchez ja es va reunir durant uns quaranta minuts amb Xi als marges de la cimera del G20 a Bali (Indonèsia) i li va demanar que exercira la seva influència "com a potència estabilitzadora" perquè Rússia posés fi a la invasió d'Ucraïna. En aquella trobada, el president espanyol ja va traslladar la voluntat de donar "un impuls" a les relacions del gegant asiàtic amb la UE durant la Presidència de torn que Espanya exercirà el segon semestre del 2023.

Dies abans, el cap de l?Executiu iniciarà una intensa agenda internacional que començarà aquest mateix dijous amb un esmorzar amb el primer ministre belga, Alexander de Croo, previ al Consell Europeu. A més, el president del Govern viatjarà a continuació a la Cimera Iberoamericana a Santo Domingo on podrà traslladar eventuals missatges i conèixer els parers dels països interessats.

QUÈ CERCA LA XINA A ESPANYA?

Ha estat especialment cridaner que Xi Jinping esculli Espanya com a primera trobada diplomàtica amb un estat europeu després d'assumir el tercer mandat com a president de la Xina. La primera visita va anar a Moscou, per reunir-se amb Vladímir Putin. També ha convidat el president brasiler Lula da Silva, a qui rebrà dies abans que Pedro Sánchez, del 26 al 30 de març. Just quan Lula abandoni la Xina, el president espanyol començarà la visita oficial.

La primera raó que podria explicar l?interès de la Xina a reunir-se amb Espanya és que assumirà la presidència de la Unió Europea el segon semestre de l?any. Tot i això, aquest és un càrrec rotatori que té poc pes -ara la presidència la té Suècia, i després d'Espanya la tindran Bèlgica i Hongria-. Per això, lelecció de Pequín ha de tenir altres justificacions.

La Xina i Rússia, durant la trobada aquesta setmana, han presentat el seu propi pla per començar un procés de pau a Ucraïna i acabar amb la guerra. L'estratègia xinesa per resoldre aquest conflicte, en 12 punts, contempla converses de pau i respecte per la sobirania nacional, tot i que no exigeix que Rússia abandoni Ucraïna. La declaració conjunta de Xi i Putin dimarts assegurava que la solució a la guerra d'Ucraïna ha de tenir en compte les "preocupacions de seguretat raonables" de tots els països. Tots dos estats ressalten el concepte de “seguretat indivisible”, cosa que significa que la seguretat d'un país no es pot aïllar de la dels altres a la regió.

Aquest pla de pau no ha estat ben rebut a l'OTAN ni a Occident, i analistes xinesos asseguren que els països europeus intentaran coaccionar Pequín perquè vagi més enllà dels 12 punts i ofereixi una solució alineada amb l'OTAN. "Els líders demanaran a la Xina que no recolzi Rússia en la seva guerra a Ucraïna, i la Xina dirà que està promovent la pau i encoratjant les converses", afirma Ding Yifan, membre principal de l'Institut Taihe a Beijing i anteriorment analista del Centre de Recerca per al Desenvolupament del Consell d'Estat xinès.

El president francès Emmanuel Macron ja ha anunciat que visitarà la Xina a principis d'abril per pressionar el Govern de Pequín, entenent que la pau només és possible si "s'atura l'agressió russa", va afirmar Macron. Però Xi Jinping s'ha avançat a aquestes pressions, convidant Pedro Sánchez al seu país abans que al seu homòleg francès.

Possiblement, amb aquesta decisió la Xina busqui crear una bretxa a la política exterior europea que el pugui ajudar a enfortir la seva posició en les negociacions per a la pau. Pedro Sánchez, a més de ser el proper president de la Unió Europea, lidera la quarta economia més important del club dels 27, per la qual cosa Pequín ho pot percebre com un aliat amb prou força com per influenciar els moviments de la UE durant les negociacions. A més, Sánchez lidera un Govern bicefàlic respecte a la guerra d'Ucraïna: la part socialista recolza la intervenció de l'OTAN en el conflicte - a través de l'enviament d'armes-, mentre que Unides Podem ho rebutja, per la qual cosa seria un dels millors candidats entre els presidents europeus per donar suport a un pla de pau més proper al que proposa la Xina. De fet, Espanya, amb la seva gran capacitat militar, és dels països que s'han esforçat menys en l'enviament d'armes a Kíev: ocupa la posició 22 a la llista de donants d'armes.

ESPANYA: UN ACTOR CLAU?

I què pot oferir la Xina a Espanya? Això de sempre: diners, moltes inversions i convertir-lo en un interlocutor prioritari de Pequín a Occident, cosa que enfortiria la posició del nostre país al tauler geopolític internacional.

Tot i això, sembla que el missatge que vol traslladar Pedro Sánchez a Pequín és, en definitiva, el de la resta de socis de la UE. Sánchez ha assegurat traslladarà al president de la Xina, Xi Jinping, que qualsevol procés de pau a Ucraïna ha de basar-se en les condicions que estableixi Kíev, insistint en la necessitat que es respecti la integritat territorial del país, violada per la invasió militar ordenada pel president rus, Vladimir Putin.

"És important conèixer de primera mà la seva posició sobre la pau a Ucraïna i traslladar-li que seran els ucraïnesos els que estableixin les condicions per a l'inici d'aquesta pau, quan arribi", ha afirmat el cap de l'Executiu en arribar a la reunió de caps d'Estat i de Govern de la Unió Europea a Brussel·les. Tot i això, Sánchez agasaja Xi Jinping descrivint la Xina com "un actor global de primer ordre", i ha defensat que Espanya desplega unilateralment les seves relacions bilaterals amb el gegant asiàtic.

En la línia expressada per altres membres del Govern, el líder del PSOE ha recalcat que aquesta visita evidencia el "reconeixement internacional" que se li dóna a Espanya en un moment de "complicacions geopolítiques".