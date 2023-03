El ministre dExteriors. Foto: Europa Press

El ministre d'Afers Estrangers, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, ha sostingut que Espanya "ha sortit per la porta gran" de la crisi amb el Marroc, després del gir del Govern en la seva posició respecte al Sàhara al recolzar el pla d'autonomia marroquina sobre aquest territori. "Hem superat una crisi profunda i hem establert les bases perquè no es repeteixi", ha assegurat Albares en una entrevista del diari Ara, afegint que els dos països han establert noves bases de respecte i benefici mutu.

Així, ha destacat que les relacions comercials entre els dos països estan en màxims històrics, amb 20.000 milions d'euros de comerç bilateral i 12.000 milions en exportacions: “Només els EUA i el Regne Unit són un client millor nostre fora de la Unió Europea ".

També ha ressaltat el pla d'inversions marroquina a empreses espanyoles per valor de 45.000 milions d'euros i la lluita conjunta contra màfies de trànsit de persones i el terrorisme gihadista, amb sis xarxes desarticulades els últims mesos "gràcies a la feina conjunta de les forces policials" ".

Albares ha detallat que hi ha un calendari acordat per culminar la reobertura de les duanes comercials amb el Marroc. "No es fa públic perquè no volem allaus, no volem que es repeteixin imatges del passat, de comerç atípic".

Igualment, el ministre ha defensat tenir "les millores relacions amb aquests països amb què es comparteix una frontera comuna", cosa que creu que s'aplica a Algèria a més del Marroc.

"Amb Algèria volem exactament el mateix que amb tots els nostres veïns: una relació que es basi en l'amistat, el respecte i el benefici mutu, en la no ingerència en assumptes interns", ha assegurat.

Ha mantingut que "des del primer minut" Espanya ha estès la mà a Algèria, a qui reconeixen el seu paper com a subministrador de gas fiable, en les seves paraules; tot i això, això no impedeix que Espanya defensi les seves empreses i els seus interessos, ha puntualitzat.