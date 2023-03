Les autoritats, a l'acte celebrat aquest 24 de març. Foto: Europa Press

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reclamat aquest divendres 24 de març el traspàs íntegre de Rodalies en un acte amb la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que ha defensat que primer cal abordar la transferència de recursos econòmics per a aquest servei.

El president i la ministra han coincidit aquest divendres en un acte a Esplugues de Llobregat en una visita a les obres d'un nou carril bus, amb el conseller de Territori, Juli Fernàndez, l'alcaldessa de la localitat, Pilar Díaz, i la delegada del Govern a Catalunya, Maria Eugènia Gay.

Aragonès ha lamentat les incidències a Rodalies i ha urgit a culminar el traspàs integral de les competències a la Generalitat "acompanyat de les inversions necessàries".

"Ha d'anar acompanyat d'inversions. El canvi de titularitat per si mateixa no garanteix res", ha alertat Aragonès, que ha assegurat que així ho reclamen els ciutadans que cada dia agafen el tren amb preocupació per si hi ha incidències, ha dit.

Després que la setmana passada la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, urgís per carta la ministra a culminar el traspàs, Aragonès ha mantingut que la Generalitat té “tota la disposició a col·laborar i arribar a acords, i amb totes les màximes exigències ".

ANIMA A ARAGONÈS A "SEGUIR TREBALLANT" JUNTS



Sánchez ha subratllat que va tenir "oportunitat de contestar" la consellera sobre Rodalies en el marc dels fòrums i taules de treball sobre aquesta qüestió, i ha defensat parlar primer sobre la transferència de recursos econòmics i que el Govern signi el contracte marc amb el operador.

"Animo el president a continuar treballant a les taules que tenim per fer avançar aquest projecte. El primer que ens toca és parlar d'aquesta gestió", ha dit Sánchez, que també ha mostrat la seva mà estesa al Govern.

LA GENERALITAT ÉS TITULAR



En declaracions als mitjans després de l'acte, Raquel Sánchez ha insistit que, abans de tractar el traspàs, "el primer pas" és parlar sobre la transferència de recursos econòmics i signar el contracte programa, cosa que assegura que també permetrà a la Generalitat participar molt més en la gestió.

"Vull recordar que la Generalitat és titular de la gestió del servei des de fa molt de temps", ha afegit Sánchez, que ha titllat d'anomalia que el Govern encara no hagi signat aquest contracte programa.

Sobre la petició de compareixença d'ERC al Congrés dels Diputats pel traspàs de Rodalies i les diferències d'execució entre Catalunya i Madrid, ha dit que no coneix els termes de la petició i ha sostingut que "no té sentit" comparar xarxes diferents.