El Rei Felip VI durant la cloenda de la XIV Trobada Empresarial Iberoamericana, a Puerto Sansouci, a 24 de març de 2023, a Santo Domingo. | @EP

El Rei Felip VI ha defensat la importància "d'entorns estables i predictibles" per atraure inversions a Amèrica Llatina , una regió on les empreses espanyoles ja estan molt presents i les economies de les quals estan decidides a continuar donant suport "sempre en marcs d'estabilitat que permetin un funcionament correcte".

Felipe ha estat l'encarregat de clausurar, com ja és tradició, la Trobada Empresarial Iberoamericana que s'ha celebrat a Santo Domingo abans de l'arrencada de la XXVIII Cimera Iberoamericana , organitzada pel Consell d'Empresaris Iberoamericans (CEIB), la Secretaria General Iberoamericana ( SEGIB) i el Consell Nacional de l'Empresa Privada (CONEP) dominicana.

El monarca ha subratllat, fent-se ressò de la recent declaració dels ministres iberoamericans d'Indústria i Comerç, que "els entorns estables, predictibles i competitius són fonamentals a l'hora d'atreure noves inversions" a Amèrica Llatina en el context actual de reorganització de les cadenes de valors i de recuperació després de la pandèmia de COVID-19.

Espanya és, juntament amb els Estats Units, "l'inversor de referència" a Amèrica Llatina, amb una inversió diversificada en diferents sectors i "decidida vocació de permanència", ha assenyalat Felipe davant d'un fòrum compost per empresaris de tota la regió i també d'espanyols amb interessos a Amèrica Llatina i en què també hi havia el president de la CEOE, Antonio Garamendi.

"Iberoamèrica ofereix multitud d'oportunitats, les empreses espanyoles ho saben i hi treballen decididament" com porten fent des de fa tres dècades, i ara "estan disposades a seguir recolzant les economies dels diferents països, sempre en marcs d'estabilitat que permetin un correcte funcionament", ha subratllat el Rei, que no ha esmentat cap país ni situació en concret.

D'altra banda, ha incidit que a les conseqüències de la pandèmia s'han vingut a sumar ara les de la invasió russa d'Ucraïna , cosa que té com a resultat un escenari internacional caracteritzat "per creixents tensions geopolítiques, una elevada inflació i una major incertesa".

En aquest context, trobades com aquesta d'empresaris i la Cimera Iberoamericana permeten abordar els desafiaments i les preocupacions compartides i buscar “possibles recomanacions que ens portin a posar en marxa mesures conjuntes”.

"Malgrat les possibles diferències estructurals existents entre els països de la regió, unim esforços per fomentar una Iberoamèrica més sostenible", ha defensat, incidint també en la importància d'un "sector privat fort i compromès amb els reptes de país per assolir un creixement durador i estable”.

OPORTUNITAT D'INVERTIR A AMÈRICA LLATINA

A la conversació prèvia que han mantingut diversos presidents, tots han coincidit a ressaltar les oportunitats que s'obren per a la regió. Amèrica Llatina té "molts reptes, però també moltes oportunitats", ha dit el president de República Dominicana , Luis Abinader , que ha reivindicat que "és el moment d'invertir a la nostra regió" .

En la mateixa línia s'han pronunciat el president de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa , i el d'Equador, Guillermo Lasso , el país del qual acollirà el 2024 la Cimera Iberoamericana. "Estem davant d'un moment difícil, però també d'oportunitats", ha sostingut el mandatari del Paraguai, Mario Abdo Benítez , per a qui és el moment que l'Amèrica Llatina s'obri al món.

La XIV Trobada Empresarial Iberoamericana s'ha tancat precisament amb un manifest de compromís iberoamericà amb la inversió en què els empresaris aposten per recuperar l'atractiu de la regió com a destinació de la inversió, després d'un retrocés del 7% els últims deu anys.

Per això, assenyalen al text, "hem de bregar per la llibertat d'empresa i la llibertat econòmica" i "advocar per marcs normatius adequats i estables, que facilitin de manera harmònica les legítimes aspiracions i anhels dels diferents grups d'interès de les nostres societats , evitant absències o excessos".

El manifest està compost per un decàleg, que conclou amb un missatge clar: “Els empresaris no som el problema, sinó la solució” i “sense iniciativa privada no hi ha desenvolupament”.

UE I AMÈRICA LLATINA HAN D'AUGMENTAR LLAÇOS ECONÒMICS

Felip VI també s'ha referit en la seva intervenció a la propera Presidència de torn de la UE, en què Amèrica Llatina serà prioritària. "Les dues regions poden i han d'augmentar els seus vincles econòmics, tant comercials com d'inversió, per poder abordar els desafiaments d'una manera més eficaç i eficient", ha subratllat.

Al fil d'això, ha reivindicat la importància dels acords comercials de la UE amb Mèxic, Xile i Mercosur , "fonamentals per a les dues parts" i "un instrument clau per mantenir unes bones relacions econòmiques i comercials bonament beneficioses".

Alhora, s'ha referit a la cimera entre la UE i la Comunitat d'Estats Llatinoamericans i Caribenys (CELAC) que tindrà lloc al juliol a Brussel·les , durant la qual ha dit que es presentarà "una cartera de projectes d'inversió estratègics per a la regió" amb suport de la UE i els estats membres així com d'institucions com el BERD, el BID, la CAF o el BCIE.

Felipe ha conclòs la seva intervenció animant els empresaris iberoamericans a continuar enfortint els seus vincles i a aprofitar "totes les oportunitats que ofereix l'espai iberoamericà". "És sens dubte un gran projecte que necessita una comuna visió estratègica i el compromís més gran de tots", ha reblat.