La secretària general d'ERC, Marta Rovira , ha apostat aquest dissabte per "corregir el que convingui" i continuar avançant cap a la independència , un camí que, segons ella, és legítim, no ha acabat i ha de continuar.

En una entrevista a El Suplement de Catalunya Ràdio, ha cridat a incorporar els aprenentatges de l'1-O : "No ho aconseguim, és evident. No vam saber superar l'ofensiva de l'Estat ni connectar amb gran part de la ciutadania".

Tot i això, ha destacat que l'1-O va permetre donar a conèixer la lluita independentista a l'estranger , i que ara cal "superar la repressió política, perquè l'Estat, de democràtic, en té poc", així com mantenir el moviment actiu.

Preguntada per si l'1-O va valer la pena i si el tornaria a organitzar, ha respost que sí, que la independentista és una lluita històrica i, l'1-O, “un pas més en la lluita d'un país que no pot viure sotmès , supeditat" .

Rovira ha recordat que fa cinc anys que està acusada de rebel·lió i que no té cap notificació que hi hagi canvis en aquest sentit: “Sense aquesta notificació amb garanties, no puc tornar” a Catalunya, ha afegit.

Ha acusat l' Estat d'immobilista i de "carregar-se les potencialitats del país", i ha defensat que, amb l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat, el que va fer ERC va ser exercir el republicanisme, que segons ella és posar les institucions al costat de la ciutadania per millorar-ne la qualitat de vida.

S'ha referit textualment a l'espionatge amb Pegasus com un recurs il·legal que s'utilitza per catalogar els independentistes de terroristes i perillosos, i ha afegit: “La criminalització que patim és constant”.