L'exministre de Cultura d'Espanya, César Antonio Molina, fa declaracions en arribar a l'acte 'Trobada de Socialistes, Record a Socialistes'. | @EP

Diversos exdirigents del PSOE , entre els quals hi ha antics ministres i diputats de diferents governs socialistes, han subratllat aquest dissabte que veuen el partit "irrecognoscible, que ha mutat" , al mateix temps que s'han mostrat " preocupats ", ja que estan en " desacord " amb el Govern de coalició .

Uns 140 socialistes i simpatitzants, inclosos familiars d'alguns morts, han participat en la 'Trobada de Socialistes, Record a Socialistes', convocada pel col·lectiu 'Fernando de los Ríos. El que ens uneix', que s'ha fet en un restaurant madrileny.

"És un partit irreconeixible i és el pitjor que pot passar a un partit polític", ha explicat davant els mitjans de comunicació José María Múgica , fill del polític socialista assassinat per ETA , Fernando Múgica , que ha assenyalat que el PSOE "ha mutat no se sap on, ni per què".

Així, l'exfiscal general de l'Estat, Eligio Hernández, ha assegurat que alguns socialistes "estan preocupats", ja que, segons ell, estan en "desacord amb la coalició del Govern", perquè el PSOE "mai va pactar amb independentistes al llarg de la seva història”.

En aquest sentit, l'exministre de Cultura entre el 2007 i el 2009, César Antonio Molina, ha destacat que a la reunió han acudit persones que "segueixen vinculades al socialisme, a la socialdemocràcia", sent també un dinar on s'han ajuntat amb "gent jove que hauran de seguir lluitant pel que nosaltres vam fer”.

Addicionalment, Molina ha criticat que es pugui parlar de la "memòria històrica i dels republicans que van morir a l'exili" i, tot i això, "no es pugui parlar d'ETA" .

En la mateixa línia, l'antic delegat del Govern a Andalusia, Alfonso Garrido Ávila , ha afirmat que si hi ha alguna cosa que distingeix un socialista és "estar a favor i lluitar per coses en benefici de la societat", mentre que ha reiterat que "no és una reunió contra ningú", ja que se sent molt "orgullós" de la seva militància.

Per això, Garrido ha detallat que el PSOE necessita "una profunda reflexió de per què i cap a on va", i també afegeix que cal "un replantejament de com són les seves aliances, com són les seves adherències amb partits separatistes", entre altres qüestions.

"L'objectiu de la política és promoure la convivència", ha destacat l'antic president del Consell Econòmic Social (CES) Marcos Peña , que creu que està malmesa, ja que promoure-la, per tal d'alleujar el malestar social, "exigeix diàleg, tolerància, respecte, comprensió de l'altre, i ara mateix no es conviuen les coses”.

Addicionalment, l'exdirector de formació PSC a Catalunya, Javier Marín Vázquez, ha reflexionat sobre el "fals complex" del PSC , en relació amb l'opinió que es pensava que "tenia líders" aquest cas, "que veníem del moviment obrer i no els agradava lluir-los", així com que "reservaven els càrrecs de direcció política per a "els de la zona alta de Barcelona".

El col·lectiu 'Fernando de los Ríos. El que ens uneix' es va fundar entre finals de novembre i principis de desembre del passat exercici i el seu objectiu és organitzar conferències destinades a reflexionar sobre temes d'actualitat. Es van anomenar així, segons han assegurat, en honor a l'ideòleg del socialisme liberal, que és considerat una de les figures més importants del pensament socialista a Espanya i per entendre que és precursor de la socialdemocràcia moderna.