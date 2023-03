Segons el secretari general de Junts, la moció de censura de Vox contra el president del Govern, Pedro Sánchez, ha estat “un muntatge per tapar” la comissió d'investigació del Parlament Europeu sobre el cas Pegasus. | @EP

El secretari general de Junts, Jordi Turull , ha afirmat que des del Govern de la Generalitat "van dient que representen el 80% quan resulta que tenen el 80% del país empipat perquè no hi ha manera que donin resposta".

En la seva intervenció aquest dissabte a les jornades municipalistes de Junts a les comarques de la Catalunya central, celebrades a Sallent (Barcelona), ha apuntat que des del Govern "només es volen escoltar a ells manyagues i llavors passa el que passa, si a això li sumes la seva maldestre gestió i sectarisme”.

En aquesta línia, ha criticat les mesures que ha pres el Govern per fer front a la sequera a Catalunya : “La forma de funcionar del Govern ha estat prendre mesures i després ja farem una taula de consens. No, primer es fa una taula de consens per escoltar i després es fa el decret”.

MOCIÓ COM "UN MUNTATGE"



Segons ell, la moció de censura de Vox contra el president del Govern, Pedro Sánchez, ha estat “un muntatge per tapar” la comissió d'investigació del Parlament Europeu sobre el cas Pegasus.

Ha afirmat que una hipotètica moció de censura de Junts no seria "contra Pedro Sánchez , sinó contra l'Estat espanyol", perquè volen passar de tenir un Estat en contra de tenir un Estat propi, ha dit textualment.

I ha celebrat el coratge que, segons ell, té l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont , que ha contraposat amb “l'actitud” d'altres polítics davant de la comissió sobre Pegasus.

TRIAS "NO AMAGA LA MARCA, SUPERA LA MARCA"



Turull ha assenyalat que el candidat de Junts a l'Alcaldia de Barcelona, Xavier Trias , "no amaga la marca, supera la marca" de Junts, ja que les candidatures del partit són un instrument al servei de les millors polítiques, segons les seves paraules.

Ha retret a l'alcaldessa de Barcelona i candidata de BComú a la reelecció, Ada Colau , d'haver "viscut a l'esquena del territori", i ha assegurat textualment que Barcelona necessita ser la carta de presentació per a tot el territori.