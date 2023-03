L'expresident de la Generalitat considera que per aconseguir la independència, els líders polítics han de seguir el relat de la via unilateral, com a única via vàlida. | @EP

L'expresident de la Generalitat, Quim Torra , ha lamentat "la manca de credibilitat de la classe política que en gran part" va ser impulsora de l'1-O , i ha criticat concretament les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira , aquest dissabte sobre aquesta jornada.

En una entrevista al programa 'El Fax' de 8TV recollida aquest diumenge, ha atribuït "el punt de tristesa, desolació i enuig que hi ha a l'independentisme" en aquests moments a canvis de discursos que segons ell hi ha per part d'impulsors de l'1 -O.

Ha afegit que "costa d'entendre com els mateixos polítics que en aquests anys, el 2015, 2016, 2017, estan empenyent cap a una via unilateral , sobre la qual la ciutadania tenia completa confiança, siguin els que ara diuen que no era la via " .

Ha considerat que actualment aconseguir la independència depèn que el relat que la via unilateral és l'única via vàlida "sigui una altra vegada el relat dominant, el discurs".

VA DEMANAR INTERVENIR A LA COMISSIÓ DE PEGASUS



D'altra banda, ha explicat que va demanar intervenir a la Comissió d'investigació sobre Pegasus al Parlament Europeu perquè va ser "espiat sent president" , i ha recordat que l'actual president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ser espiat sent vicepresident.

Així, ha assegurat que "consta a l'informe de Citizen Lab" que va ser espiat amb Pegasus quan encapçalava el Govern i, a més, durant la pandèmia, cosa que ha titllat textualment de miserable.