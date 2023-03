EuropaPress 5073396 candidat mocio censura professor economista ramon tamames segona sessió

Sense cap dubte, el més destacat d'aquesta setmana ha estat la celebració de la moció de censura per part de Vox al president del Govern, Pedro Sánchez , en què Ramón Tamames era el candidat a la Presidència. La compareixença del que al seu dia va militar al Partit Comunista Espanyol, ha fet parlar molt en els últims dies. Tant per bé com per mal, la popularitat de l'economista ha augmentat considerablement aquestes setmanes. Tot i això, ha estat el discurs pronunciat durant la moció de censura el que ha aconseguit un èxit sense precedents .

El discurs de Tamames ha esdevingut el llibre més venut de la secció de Política a Amazon. El llibre va sortir a la venda en línia dimecres mateix, tot just unes hores després que el Ple del Congrés rebutgés la moció de censura amb tan sols 53 vots a favor (els de Vox i l'exdiputat de Ciutadans Pablo Cambronero), mentre que 201 van votar en contra i 91 es van abstenir.

El llibre "Per una Espanya de tots: El nostre millor futur" , que ha estat editat per l'editorial "JdeJ Editores" en format electrònic, s'ha convertit en un autèntic fenomen editorial en molt poc temps. Tot just uns dies després del seu llançament, ha aconseguit posicionar-se com el títol més venut a Amazon, superant obres com " La raó en marxa: Converses amb Félix Ovejero " de Julio Valdeón o " Fills de la faula " de Fernando Aramburu . El llibre, que es pot adquirir per un preu de 4,74 euros , ofereix una visió esperançadora sobre el futur d'Espanya i aborda temes de gran rellevància per a la societat actual.