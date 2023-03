L'expresident de la Generalitat recorrerà l'embargament dels comptes bancaris i manté la seva postura de no pagar les costes del judici, argumentant que no estava d'acord amb els motius pels quals havia estat condemnat. | @EP

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra , ha estat objecte d'una ordre d'embargament per part del Tribunal Suprem . Segons una diligència d'ordenació a què ha tingut accés 'THE OBJECTIVE', la Sala Tercera de l'Alt Tribunal ha ordenat l'embargament telemàtic de tots els comptes corrents de què Torra sigui titular. Aquesta mesura s'ha pres per cobrir el pagament de les costes corresponents a una de les dues condemnes per desobediència que l'exmandatari ha rebut, que puja a la quantitat de 2.000 euros .

Aquest embargament de comptes bancaris és l'última mesura que s'ha pres en el marc del cas de desobediència pel qual Torra ha estat jutjat dues vegades. El setembre del 2020, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el va condemnar a un any i mig d' inhabilitació per haver-se negat a retirar els llaços grocs dels edificis públics durant la campanya electoral de les eleccions generals del 2019. El març de 2021, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna i augmentar la inhabilitació a dos anys i mig . A més, en totes dues ocasions, se li van imposar sancions econòmiques en concepte de costes.

La Sala Tercera de l'Alt Tribunal ha ordenat l'embargament dels comptes corrents dels quals sigui titular després que transcorregués el termini concedit sense que s'hagués abonat l'import . Segons la diligència d'ordenació, la meitat del deute correspon a la Junta Electoral Central (JEC) i l'altra meitat a una procuradora . La Secció Quarta de la Sala Contenciosa Administrativa va emetre el document datat el 21 de març.

L'expresident de la Generalitat, Quim Torra, recorrerà l'embargament dels comptes bancaris , segons han informat fonts pròximes a ell. En tots els procediments judicials en què ha estat involucrat, Torra ha mantingut la seva postura de no pagar les costes del judici , argumentant que no estava d'acord amb els motius pels quals havia estat condemnat.

La Junta Electoral Central, així com els partits polítics Vox, PP i Ciutadans, van acusar l'expresident de la Generalitat, Quim Torra, de desobediència. La causa d'aquestes acusacions va ser la seva negativa a retirar una pancarta en suport als líders del "procés" empresonats , que estava penjada al balcó del Palau de la Generalitat durant les campanyes electorals d'abril i novembre de 2019.

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ho va inhabilitar durant un any i mig per desobeir de manera "contumaç i obstinada" la Junta Electoral Central durant la primera campanya electoral esmentada anteriorment. A més a més, li va imposar una multa de 30.000 euros.