La independent, Elisenda Alamany, serà el seu número 2 i la tercera a la llista és Ester Capella. Queden per descobrir els noms de tancament. | @EP

El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall , ha presentat gran part dels noms de la seva llista "de continuïtat" per a les eleccions municipals del maig, amb noms com el de l'actual regidor a l'Ajuntament, Elisenda Alamany , com segona.

Ho ha anunciat aquest diumenge en un acte al passeig Lluís Companys de Barcelona, i ha detallat que la tercera a la llista és l'actual delegada del Govern a Madrid, Ester Capella , també exconsellera de Justícia i exportaveu municipal d'ERC durant el mandat de 2007 a 2011.

És una llista en què falten per anunciar els noms de tancament i que, segons Maragall, és “el millor reflex de què és realment la ciutat”.

Ha explicat que de número quatre estarà el regidor Jordi Castellana i en cinquè i sisè lloc, respectivament, els també regidors Eva Baró i Jordi Coronas.

ROSA SURIÑACH, MONTSE BENEDÍ, JAN SIBINA



En setena posició figura la regidora Rosa Suriñach , com a independent que té "més que acreditada" la seva participació, i a la vuitena , la regidora i presidenta del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament i presidenta del districte de Sant Andreu, Montse Benedí.

La novena posició l'ocuparà el militant de l'organització juvenil d'ERC, Jovent Republicà de Barcelona, Jan Sibina , i la número deu serà la consellera portaveu del districte de Sant Martí, Lourdes Arrando.

De les posicions 11 a la 20 les ocuparan Maz Zañartu, Maria Badet, Josep Maria Boronat, Vinyet Maduell, Quim Sangrà, Olga Hiraldo, Pep Pérez, Laura Pi, Carles Rodríguez i Montse Bartomeus, en aquest ordre.

De la posició 21 a la 30 estaran Eduard Cuscó, Enriqueta Durán, Juanjo Morales, Montse Cuspinera, Sants Fèlix, Teresa Ballester, Guillem Roma, Mercè Garrigosa, Carles Gimeno i Núria Satorra, i de la 31 a la 38, Toni Pagan, Eva Barlabé, Albert Ruiz, Lídia Martínez, Marc Escoda, Begonya Grau, Ramon Tur i Sílvia Barrufet.

"Som molt diferents d'una esquerra que ha esgotat el seu recorregut ; una dreta que ja ha tingut l'oportunitat de demostrar el que vol i el que no vol per a la ciutat; i molt diferents d'una pseudoesquerra cada cop més aliada , més conservadora de Catalunya , de l'Estat i d'Europa", ha asseverat.

INDEPENDENTS



Ha detallat que els independents que conformen la llista són Elisenda Alemany (2), Rosa Suriñach (7), la professora Maria Badet (12) i el responsable del grup LGTBI de la UGT Santos Félix (25).

També ho són la treballadora social i responsable del sector de Dependència i Igualtat de la Federació Serveis Públics entre el 2008 i el 2016, Enriqueta Duran (22) i el Medalla d'Honor de Barcelona i activista membre del grup de Memòria històrica del barri de Trinitat Nova de Barcelona, 'Juanjo' Morales (23).