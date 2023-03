El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet s'ha compromès a incorporar 40 policies locals més a la ciutat; posar més il·luminació i càmeres de vigilància, i una coordinació més gran amb els Mossos d'Esquadra. | @EP

El candidat d'ERC a l'Alcaldia de Santa Coloma de Gramenet i portaveu del partit al Congrés, Gabriel Rufián , ha promès que assumirà ell mateix "les funcions pròpies de seguretat de la ciutat" , si aconsegueix ser alcalde després de les eleccions municipals del maig .

Ho ha dit aquest diumenge en un acte d'ERC a Santa Coloma amb el conseller d'Interior de la Generalitat, Joan Ignasi Elena , i la regidora d'ERC a l'Ajuntament de Santa Coloma, Gemma Español.

També s'ha compromès a incorporar-hi 40 policies locals més a la ciutat; posar més il·luminació i càmeres de vigilància , i una major coordinació amb els Mossos d'Esquadra.

Ha afirmat que "hi haurà sempre un transport públic o un taxi subvencionat per l'Ajuntament perquè les dones tinguin una volta segura a la nit a aquesta ciutat".

"Potser després d'aquest segon anunci hi torna a haver molt de soroll, molts articles, molts tuits que qualifiquen de mil maneres diferents l'anunci que estem fent avui aquí. Un missatge per a tots ells: gràcies per la publicitat" , ha afegit.

"EL CORTIJO ES TOCA"



Ha considerat que a la ciutadania de Santa Coloma el preocupa "la neteja, la seguretat dels seus carrers i els incompliments del PSOE" , ja que, segons ell, fa 32 anys que aquest partit promet construir una segona residència per a gent gran a la ciutat .

S'ha preguntat per què el PSC "es cabreja tant" davant l'anunci que va fer fa unes setmanes de construir una residència per a gent gran si era alcalde de la ciutat, i ha assenyalat textualment que després d'aquest anunci, de sobte, venen més ministres a Santa Coloma que en un Consell de Ministres .

En aquesta línia, ha advertit als socialistes que hi haurà un canvi polític a la ciutat: "El mas es toca, i encara els queda molt, que respirin una mica, que això acaba de començar".

JOAN IGNASI ELENA



Per part seva, Elena ha afirmat que la seguretat "és un valor de la gent d'esquerres , perquè és un servei públic que s'ha d'alimentar i dotar", i ha explicat que aquesta és la raó per la qual s'estan contractant més Mossos d'Esquadra.

Segons ell, la seguretat també té a veure amb la cura dels espais públics, i ha destacat que encara que les xifres d' inseguretat de Santa Coloma de Gramenet estiguin per sota de la mitjana de Catalunya, "en alguns barris hi ha percepcions d'inseguretat vinculades a l'espai públic i a la convivència".

Ha criticat que parlar de seguretat "no és donar-se cops al pit i fer-se el valent" , com, segons la seva opinió, feien altres consellers d'Interior, sinó que és parlar de --textualment-- comprometre's, fer política i posar recursos al servei de tenir més policia local i Mossos d'Esquadra, entre altres coses.

GEMMA ESPANYOL



Espanyol ha elogiat Rufián per haver "aconseguit cinc milions d'euros per fer un estudi del pavelló de Can Zam , molt reivindicat i necessari per a la ciutat, encara que l'alcaldessa vol construir una piscina olímpica que ningú no ha demanat".

També ha celebrat que es faci la cobertura de l'autovia B-20 i que Rufián tingui el compromís que, "si construeix la residència per a gent gran , la Generalitat concerti les places perquè sigui una residència pública al 100%".

"Si això ho ha aconseguit en quatre mesos sent cap de llista, què no podrà fer quan sigui alcalde ", ha afegit.