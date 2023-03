L'antiga ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto / @EP

La sortida del Govern de les ja exministres d'Indústria, Turisme i Comerç, Reyes Maroto , i de Sanitat, Carolina Darias , rebaixa en vuit punts percentuals la presència de dones al Consell de Ministres i la deixa pràcticament igualada a la dels homes: un 52%.

Amb el nomenament, anunciat aquest dilluns, dels nous ministres Héctor Gómez (Indústria) i Manuel Miñones (Sanitat), el Govern estarà format per 10 ministres homes --Exteriors; Interior; Presidència i Relacions amb les Corts; Agricultura, Pesca i Alimentació; Cultura, Consum; Inclusió, Seguretat Social i Migracions i Universitats-, als quals cal sumar al president de l'Executiu.

Mentrestant, les dones estan al capdavant de 12 departaments: Assumptes Econòmics (vicepresidència primera); Treball i Economia Social (vicepresidència segona); Transició Ecològica i Repte Demogràfic (vicepresidència tercera); Justícia; Defensa; Hisenda; Transports, Mobilitat i Agenda Urbana; Educació i Formació Professional; Política Territorial; Drets Socials i Agenda 2030; Ciència i Innovació i Igualtat.

Després d'aquest canvi, el Consell de Ministres estarà format gairebé pel mateix nombre de dones (12) que d'homes (11 comptant amb Sánchez), complint així la paritat a què el cap de l'Executiu pretén obligar als òrgans de decisió amb la nova llei que impulsarà el seu equip i que va anunciar amb motiu del Dia de la Dona, a principis de març.

Aquesta mesura busca obligar que la presència dels dos sexes en aquests organismes no tingui una diferència superior al 40-60%. Sánchez sí que complia aquests números al Consell de Ministres --comptant amb ell-- ja que les ministres suposaven el 60% del mateix; però no compta amb representació paritària dins del mateix equip de Presidència format, segons l'organigrama publicat per la Moncloa, per 17 homes, davant de 7 dones (un 29,1%)