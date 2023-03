Serret, en una imatge recent. Foto: Generalitat

La consellera d'Acció Exterior i Unió Europa de la Generalitat , Meritxell Serret , ha assegurat aquest dilluns 27 de març que no descarta ser inhabilitada per presumpta desobediència per l'1-O del 2017 , per la qual cosa es planteja "noves etapes" sense deixar de fer política.

Així ho ha manifestat en una entrevista Ràdio4, en espera que aquest dimecres 29 acudeixi al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) a declarar per aquesta qüestió.

Segons Serret, no dóna les batalles per pèrdues i acudirà amb la feina feta per part de la seva defensa, però contempla "absolutament" ser inhabilitada tenint en compte els antecedents.

"És un pas que havia d'arribar. Un dia o altre havia d'arribar el judici des que vaig tornar l'11 de març del 2021. L'afronto amb la consciència molt tranquil·la", ha destacat.

Tot i plantejar-se "noves etapes" si és inhabilitada, ha recalcat que seguirà defensat el projecte polític perquè, al seu parer, la política es pot fer de moltes maneres i des de molts àmbits.

En preguntar-li si el Govern que presidia Carles Puigdemont va desobeir amb l'1-O, Serret ha destacat que el que va fer va ser "obeir un mandat democràtic".

"Hi havia un resultat de les urnes amb majoria parlamentària i un mandat del Parlament per organitzar un referèndum, que a més, i segons el Codi Penal, no és cap crim", ha apuntat.

Davant les declaracions de la secretària general d'ERC, Marta Rovira, afirmant que l'1-O no va tenir prou legitimitat interna, les ha emmarcat en els debats i l'anàlisi que el partit ha fet sobre això.

De la mateixa manera, ha reivindicat la via política d'ERC davant de "la crítica per la crítica i el 'no' pel 'no" així com instruments com la taula de diàleg amb el Govern.