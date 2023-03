Arxiu - Abadia benedictina del complex monumental de la Vall dels Caiguts. - Rafael Bastant - Europa Press - Arxiu

El prior de l'Abadia Benedictina de la Santa Creu de la Vall dels Caiguts, Santiago Cantera , donarà el seu permís per exhumar les restes mortals de José Antonio Primo de Rivera, quan els ho sol·licitin, segons han confirmat fonts coneixedores.

Tot i que el prior encara no ha rebut la petició oficial de permís, les mateixes fonts necessiten que el concedirà perquè es tracta d'una petició de la família del fundador de la Falange.

La família de Primo de Rivera va sol·licitar el mes d'octubre passat al prior de la Vall dels Caiguts ia la Direcció General de Salut Pública de la Conselleria de Salut de la Comunitat de Madrid, exhumar les restes de José Antonio Primo de Rivera, abans que la Vall es converteixi en cementiri civil amb la nova Llei de Memòria Democràtica.

També va sol·licitar les llicències corresponents a l'Ajuntament de Sant Llorenç de l'Escorial. Una vegada obtinguda l'autorització sol·licitada, les restes seran dipositades al lloc que la família ha decidit complint així la voluntat manifestada en el seu testament per José Antonio Primo de Rivera, en la clàusula del qual estableix: "Desitjo ser enterrat conforme al ritu de la religió Catòlica , Apostòlica, Romana, que professo, en terra beneïda i sota l'empara de la Santa Creu", segons ha indicat en un comunicat el duc de Primo de Rivera, Fernando Primo de Rivera, representant de la família.

Precisament, aquest dilluns, l'Ajuntament de Sant Llorenç de l'Escorial ha aprovat la llicència urbanística per procedir a l'exhumació de cosí de Rivera de la Vall dels Caiguts a instàncies dels seus descendents per traslladar les restes abans que Cuelgamuros es converteixi en cementiri civil amb la nova Llei de Memòria Democràtica.

Així consta a l'acta de la Junta de Govern Local celebrada el 23 de febrer passat en què es fixen les condicions en què queda subjecta aquesta autorització perquè es procedeixi a l'extracció de les restes mortals del fundador de la Falange.

El gener passat, la Fundació de la Santa Creu de la Vall dels Caiguts va presentar una sol·licitud per a la concessió d'una llicència per a la retirada de la llosa sepulcral i reposició de paviment a la Basílica com a conseqüència, segons manifesta a la seva sol·licitud, de l'exhumació de les restes mortals de Primo de Rivera.

Segons la documentació, l'informe tècnic considera que "l'actuació pretesa és una obra de recuperació, que està admesa dins de les actuacions que es poden realitzar en cadascun dels elements inclosos al catàleg, dirigida a restituir les condicions originals de l'element catalogat a la zona on es proposa la intervenció, mitjançant la substitució de la llosa de granit actual per lloses de marbre".

La llicència queda subjecta a una sèrie de condicions generals com ara que les obres han de començar dins del termini d'un any i han d'estar acabades en tres anys. A més, només es podrà concedir una única pròrroga per un nou termini no superior a l'inicialment acordat, prèvia sol·licitud expressa formulada abans de la conclusió dels terminis previstos per al començament i per a la finalització de les obres, sempre que la llicència sigui conforme a la ordenació urbanística vigent en el moment del seu atorgament.

LA FAMÍLIA VOL QUE SIGUI A LA "ESTRICTA INTIMITAT FAMILIAR"



La família de Primo de Rivera va sol·licitar exhumar les restes abans que la Vall es converteixi en cementiri civil perquè el procés d'exhumació romangui "dins de l'estricta intimitat familiar, sense que es pugui convertir en una exhibició pública propensa a confrontacions de cap mena entre espanyols".

Segons ha expressat la família, "José Antonio seguirà mantenint el lloc preeminent que li correspon a la memòria de molts espanyols i no podrà ser objecte de més humiliacions", en ser aquest el quart trasllat que es produeix des de la seva mort. El seu nou enterrament seria "el cinquè del seu mal anomenat etern descans", segons han afegit.