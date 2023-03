La ministra de Defensa, Margarita Robles | ep

La ministra de Defensa, Margarita Robles , ha sostingut aquest dilluns que l'anunci realitzat aquest cap de setmana pel president de la Federació Russa, Vladímir Putin , d'un acord per al desplegament d'armes nuclears tàctiques russes, és a dir, de curt abast, en territori de Bielorússia, és “és una amenaça més que posa en relleu claríssimament que Putin no té cap interès a treballar per la pau”.

Així ho ha apuntat la titular espanyola de Defensa a preguntes dels periodistes en una atenció a mitjans després de presidir a Sevilla l'homenatge als guardonats amb el Premi Sabino Fernández Campo, i al fil del dit anunci del president rus que, al seu torn, va venir a replicar l'anunci britànic del subministrament de munició d'urani empobrit a Ucraïna.

La ministra Margarita Robles ha apuntat que "cal ser molt prudents, molt previnguts" a l'hora de valorar aquesta qüestió, però també "en tot cas saber qui tenim al davant", en al·lusió a Putin, "que és l'únic responsable de aquesta terrible guerra" a Ucraïna, segons ha remarcat.

"És un pas més que cal valorar i, en tot cas sempre des de la prudència", ha conclòs la titular de Defensa sobre aquest anunci del president rus.