Foto de grup dels signants de l'acord / Govern

Acord importantíssim entre el Govern i les diferents organitzacions sindicals i patronals més representantives de l'àmbit educatiu per a la planificació de l'oferta integrada de Formació Professional. L'Acord per a la planificació de la formació professional permetrà establir els criteris generals de planificació i els criteris específics en l'àmbit educatiu i laboral, així com els principals compromisos en matèria d'informació i orientació formativa i professional.

Aquest acord s'ha aconseguit gràcies al diàleg en el marc de la Comissió Rectora del Sistema, on hi participen els departaments competents en matèria de formació i qualificació professionals del Govern de la Generalitat (Presidència, Empresa i Treball, Educació, i Recerca i Universitats) i les organitzacions patronals i sindicals més representatives (CCOO de Catalunya, UGT de Catalunya, Foment del Treball Nacional i PIMEC).

OFERTA INTEGRADA D'FP

La consellera de la Presidència, Laura Vilagrà Pons, ha subratllat la importància de l'acord: "És la primera vegada que concertem els criteris de planificació a l’àmbit educatiu", ha remarcat. A més, també serà la primera vegada que els pressupostos del Govern en formació i qualificació professionals superen els 900 milions d’euros.

Vilagrà ha posat de manifest que aquest increment, que ha passat dels 720 milions d'euros el 2022 fins als 901,7, deixa en evidència la importància estratègica que aquest àmbit té per al Govern.

L'importància de l'acord resideix en què s'han concretat els criteris que han permès la planificació i priorització de 445.818 places, amb un increment de 6,42% en relació amb l’any anterior, i una inversió de 901,7 milions d’euros. D’aquestes, 31.323 corresponen a certificats de professionalitat, 171.028 a l’àmbit educatiu i 243.467 a la formació contínua.

L’oferta 365 s’engloba dins del portal fp.gencat.cat, on hi ha tota la informació i orientació per a la trajectòria formativa i professional en els diferents àmbits: sistema educatiu, laboral i formació al llarg de la vida.

El Sistema FPCAT aglutina 2.233 centres de formació professional, 2.572 punts d’informació i orientació, 16.710 persones docents, formadores i expertes, així com 37.000 empreses que col·laboren en la formació i acompanyament de les persones aprenents.

"XIFRA HISTÒRICA"

El conseller d’Empresa i Treball, Roger Torrent, ha destacat que les 445.818 places planificades "són una xifra històrica, coherent amb el nostre objectiu com a Govern, que és que aquesta ha de ser la legislatura de la Formació Professional". A més, també ha emfatitzat que des del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya s’ofereixen 31.323 places pensades "perquè les persones en situació d’atur tinguin més oportunitats per accedir al món laboral i perquè les empreses puguin ser més competitives gràcies al talent i el treball de qualitat".

Quant als treballadors en actiu, l'oferta de formació contínua arriba a 243.467 persones i s’orienta a "desenvolupar la millora de les competències professionals i la productivitat d’aquestes persones i, en conseqüència, de les empreses, oferint programes de formació transversal i sectorial".

Per la seva banda, el conseller Gonzàlez-Cambray, ha posat èmfasi en que aquesta oferta és la més alta de la historia de Catalunya: "Hem incrementat les places de manera sostinguda i creixent els tres darrers anys, aquest increment s’ha adaptat a les necessitats del mercat laboral i avui l’hem presentat amb un acord amb les principals organitzacions sindicals i patronals".

A més, la demanda de places de formació professional han augmentat de forma substancial. "Per donar resposta a aquest èxit estem incrementant any rere any les places d’FP d’aquest país, estem millorant el procediment de preinscripció i matrícula i estem fent un pas endavant en l’orientació dels nostres joves”, segons el conseller d'Educació.

INCREMENT DE L'OFERTA EN L'ÀMBIT EDUCATIU

Pel que fa a l’àmbit educatiu, de cara a la preinscripció per al curs 2023-2024, el Departament d’Educació torna a incrementar l’oferta i consolida així el creixement dels darrers anys amb una oferta de 171.028 places. En total, l’oferta creix en 273 grups i 8.129 noves places. Tal com ha manifestat Gonzàlez-Cambray, “incrementem l’oferta any rere any, i en els dos darrers anys hem incrementat més l’oferta que en els deu darrers anys. El curs vinent incrementem l’oferta amb 273 grups nous i un total 8.129 noves places”.



Aquest creixement es concreta en 270 noves places de Programes de Formació i Inserció (PFI), 300 d’Itineraris Formatius Específics (IFE), 400 d’FP de grau bàsica, 3.927 de grau mitjà, 2.937 de grau superior i 295 a l’IOC (Institut Obert de Catalunya). El 22% dels nous grups estan adreçats a persones joves en situació de vulnerabilitat (PFI, FP de grau bàsic i IFE).

Per al curs vinent, Educació acompanyarà aquest creixement d’oferta formativa amb un increment de 698 docents que s’incorporaran a partir del pròxim mes de setembre i que se sumen a la plantilla actual de Formació Professional, que és de 9.390 docents.



Pel que fa a l’FP dual, el curs 2021-2022 hi havia 8.190 empreses (5.180 el curs 19-20), 336 centres (295 el curs 19-20) i 11.288 alumnes (7.811 el curs 19-20). La previsió de cara al curs vinent és arribar als 14.000 alumnes. En aquest sentit, el conseller d’Educació ha explicat que “la mitjana d’FP dual a l’estat espanyol és del 4,8%. A Catalunya és del 21,7% i volem arribar al 30% de la mitjana europea”.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

La principal novetat de la preinscripció és que s'avança l’inici i tot el procediment, de manera que tot l’alumnat participant en el procés ordinari sabrà abans de l'inici de curs la plaça que té assignada. Tal com ha manifestat Josep Gonzàlez-Cambray, “l’avançament de tot el procés de preinscripció i matrícula farà que, per primera vegada, tot l’alumnat sàpiga la plaça que té assignada en iniciar el curs i podrà començar les classes des del primer dia”.

La preinscripció per als cicles de grau mitjà per a l’alumnat de continuïtat serà del 12 al 18 d’abril i, per a la resta, del 9 al 15 de maig. Pel que fa als cicles de grau superior, la preinscripció serà del 26 de maig a l’1 de juny.

CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT ALS CENTRES EDUCATIUS

A partir del curs vinent, els instituts públics de Formació Professional inclouran la programació de cursos per obtenir Certificats de Professionalitat a través d’un conveni signat el passat mes de desembre de 2022 entre el Departament d’Educació, el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

D’aquesta manera, es consolida i estén el pla pilot que s’ha desplegat els darrers tres anys per impartir certificats als centres de formació professional del sistema educatiu en territoris on no es podien cursar determinades especialitats demandades pel teixit productiu. Des del 2019 s’han format més de 1.200 persones a través de 75 cursos. Per al curs vinent, es preveu que se n’imparteixin 250 de nous, que suposen 3.750 places.



Un dels objectius prioritaris del Departament d'Educació en matèria de formació professional és la millora de l’orientació de l’alumnat. Una millor orientació dels joves, sobretot en les edats més primerenques, ha de permetre acompanyar l’alumnat durant la seva trajectòria educativa i reduir al mateix temps l’abandonament prematur dels estudis. És per això que del Departament d’Educació passarà de 35,5 orientadors a l’FP que hi ha aquest curs a un centenar a finals del proper curs.